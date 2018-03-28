GfK: Almanya ekonomisi Nisan'da ivme kazanacak

Hilal Sarı / İstanbul, 28 Mart (DHA) – Pazar araştırmaları yapan GfK’nın Almanya için yaptığı tüketici güven anketleri, Tüketici Güven Endeksi’nin Nisan ayında Mart ayındaki 10.8 düzeyinden, 10.9’a yükseleceğini öngördü.

GfK tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen ay düşen tüketici güveni, sağlam ekonomik büyüme beklentilerinin sürmesiyle Nisan ayında ivme kazanacak.

Marketwatch’taki habere göre, The Wall Street Journal gazetesinin ekonomistlerle yaptığı anket sonuçları da, Almanya’da tüketici güveninin Nisan’da 10.7’ye gerileyeceğini gösteriyor.

Almanya’da Tüketici Güven Endeksi Mart ayında 0.2 puan düşüşle Şubat’taki 11.0 düzeyinden 10.8’e gerilemişti.

Büyümenin 2018 yılı için hayli olumlu olacağını öngören GfK, yıl başında yaptığı özel tüketici harcamalarındaki artış tahminini değiştirmeyerek yüzde 2.0’de tuttu.

GfK’dan yapılan açıklamada Ekonomik Güven Endeksi’nin Şubat’taki 45.6 düzeyinden Mart’ta 45.9’a yükseldiği vurgulandı ve gelir beklentileri endeksinin ise Şubat’taki 53.8 düzeyinden Mart’ta 54.9’a yükseldiği belirtildi.