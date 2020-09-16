Gezme bahanesiyle aracına bindirdi; önce kurşunladı, sonra cinsel organını kesti!

Mardin Midyat ilçesinde bir kişi, birlikte gezmeye çıktığı şahsın bacaklarına ateş ettikten sonra cinsel organını kesti.
Midyat ilçesine bağlı Sivrice Mahallesi yakınlarında önceki gün meydana gelen olayda, gezme bahanesiyle araçtan indirdiği S.G.'nin önce ayaklarına ateş açan H.O., ardından da bıçakla cinsel organını kesti.
Jandarme ekipleri, olayın ardından kaçan saldırganı Midyat-İdil karayolunda yakalayarak, gözaltına alırken, ağır yaralı S.G., Diyarbakır’daki müdahalenin ardından Gaziantep’e sevk edildi. (İHA)