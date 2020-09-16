T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gezme bahanesiyle aracına bindirdi; önce kurşunladı, sonra cinsel organını kesti!

16 Eylül 2020 12:08

Mardin Midyat ilçesinde bir kişi, birlikte gezmeye çıktığı şahsın bacaklarına ateş ettikten sonra cinsel organını kesti. 

Midyat ilçesine bağlı Sivrice Mahallesi yakınlarında önceki gün meydana gelen olayda, gezme bahanesiyle araçtan indirdiği S.G.'nin önce ayaklarına ateş açan H.O., ardından da bıçakla cinsel organını kesti.

Jandarme ekipleri, olayın ardından kaçan saldırganı Midyat-İdil karayolunda yakalayarak, gözaltına alırken, ağır yaralı S.G., Diyarbakır’daki müdahalenin ardından Gaziantep’e sevk edildi. (İHA)

ETİKETLER

mardincinsel organını kestimidyatbıçak
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24