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'Gezi'ye destek veren sanatçılar kara listeye mi alındı?

Oyuncu Derya Alabora, Gezi olaylarına destek veren Mehmet Ali Alabora'nın yeğeni olması nedeniyle yeni projelerde kendisine yer verilmediğini söyledi

14 Ekim 2013 13:20

Sanat camiası, Gezi olaylarına destek veren isimlerin televizyonlar tarafından kara listeye alınarak fişlendiği iddiasıyla çalkalanıyor.

Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu bugünkü yazısında bazı kanalların ellerinde yasaklı sanatçı listesi olduğu ve o sanatçılarla çalışılmadığı iddialarını yazdı.

Eyüboğu yazısında; Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde oyuncu Derya Alabora ile karşılaştığını ve Alabora'nın "yeni projem yok. Ben de televizyonların yasaklılar listesindeyim" dediğini, bu listede olmasının nedeninin ise Memet Ali Alabora'nın yeğeni olması olduğunu söylediğini yazdı.

Ali Eyüboğlu'nun yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Türkiye ’deki televizyonların hepsi değil, ama en azından reytinglerini ölçtüren kanallarda neler olup bittiğini yakından takip eden biriyim... Şimdiye kadar bu kanalların işbirliği yaparak Gezi Parkı eylemlerine destek veren sanatçılara toplu olarak ambargo uyguladıklarına dair bir şey duymadım.

Antalya’da ufukta yeni proje var mı diye sorduğum Derya Alabora, “Yok... Çünkü ben de televizyonların yasaklılar listesindeyim” dedi.

Alabora her daim muhalif, ama adı Gezi Parkı eylemlerinde ön plana çıkan bir sanatçı değil.

Hal böyleyken ambargolu sanatçılar arasına alınmasını aklım almayınca niye ki diye sorunca verdiği yanıt şu oldu:

“Memet Ali Alabora yeğenim ya, sadece o yetiyor, kanalların elinde dolaşan yasaklı sanatçılar listesinde adımın olmasına.”

Bazı sanatçıların Kanal 7 ve Samanyolu TV ile çalışmadığını, iktidara yakın gazetelere söyleşi vermediğini, aralarındaki derin görüş ayrılıkları ya da iş ihtilafları nedeniyle bazı kanalların da bazı ünlülerle çalışmadığını biliyordum, ama bunu ilk kez duydum.

Dizi yayınlayan kanalların elinde iktidar tarafından hazırlanan bir “kara” ya da “yasaklı sanatçılar listesi” olabilir mi?

Derya Alabora, ısrarla “Ben görmedim, ama sanat camiasında herkes böyle bir listenin olduğunu konuşuyor” dedi...

İktidarın “Gezi Parkı eylemlerine katılan ya da destek verenlere iş vermeyin” diyerek bir “kara liste” hazırlayıp televizyon kanalları yöneticilerine verdiği, onların da bunları elden ele dolaştırdığına inanmıyorum.

Ne bileyim, belki de yasaklar yüzünden insanına ağır bedeller ödetmiş Türkiye’de hala “kara liste”lerin olduğuna inanmak istemiyorum"

 

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