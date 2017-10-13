'Gezi'nin sapanlı teyzesi' Emine Cansever tutuklandı

Gezi Parkı eylemlerinde 'sapanlı teyze' olarak tanınan Emine Cansever, tutuklandı. Emekli-Sen üyesi olan Cansever’in iddianamesinde “Emekliler Meclisi isimli bir örgüte üye” iddiası yer aldı.

İstanbul’da son haftalarda devam eden operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan ve Gezi eylemlerinde elindeki sapanıyla görüntülenen Emine Cansever adliyeye sevk edildi. Cansever’in içinde bulunduğu 11 kişiden 10’nun ‘örgüt üyeliği’ iddiasıyla tutuklanmalarına karar verildi.

Gazete Duvar’ın Jinnews’den aktardığı habere göre, iddianamede Emine Cansever’in ‘Emekliler Meclisi’ adında bir örgüt kurduğu ve yönettiği iddiası da yer aldı. Hakkında tutuklanma kararı verilen Cansever’in avukatı ise müvekkilinin sağlık sorunlarına dikkat çekerek, cezaevi koşullarında kalamayacağını söyledi.

Dün gece mahkemeye çıkarılan Emine Cansever, Onur Bilgiç, Ezgi Dilan Balcı, Cihan Keşkek, Ali İhsan Kaya, Öznur Çetin, Okan Özer, Meltem Özer, Şevket Avcı, İsmail Cengiz Mumcu, Naim Feyzullah Eminoğlu tutuklandı. Meltem Özer adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.