Gezi Parkı eylemlerine destek için korna çalmaya 77 TL ceza

Gezi Parki eylemlerine destek amacı ile arabaları ile tur atıp korna çalan kişilere ceza geliyor. Korna çalanların "Ses cihazlarını kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak" suçundan 77 lira para cezasına çarptırılacağı belirtiliyor.

Radikal gazetesi yazarı Mesut Hasan Benli'nin haberine göre en başından beri ne kadar insan destek amacıyla korna çaldıysa, kendilerini ağır cezalara hazırlamalılar.

Gezi Park eylemlerine desteği kesmek için idare ilginç cezalandırma yöntemleri deniyor. Bunun son örneği ise Hatay’da yaşandı. Eyleme yönelik toplumsal destek artarken, bazı insanların da araçlarında korna çalarak, sokaktaki insanlara destek verdikleri görüldü. Ancak bu destek Hatay’lılar için pahalı mal oldu. 2 Haziran 2013 tarihinde, Hatay’ın Sümerler semtinde de vatandaşlar sokağa çıktı, tepkilerini dile getirdi. O anda araçlarıyla seyir halinde bulunan bazı vatandaşlarda, korna çalarak, eylemcilere destek verdi.



Korna çalmak suç

Araçlarında korna çalarak eylemlere destek verenlerin kapılarını eylemden 10 gün sonra postacı tarafından çalınmaya başlandı. Postacı kendilerine imza karşılığında bir trafik cezası tebliğ etti. Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağında, söz konusu şoförlerin “Ses cihazlarını kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak” suçundan 77 TL’lik para cezasına çarptırıldığı belirtildi. Hatay Ceza İşlemleri Büro Amirliği tarafından gönderilen evrakta, söz konusu suçun, olay yerinde bulunan fahri Trafik müfettişi tarafından tespit edildiği altı çizildi.



Şaşkınlar

Cezaya çarptırılan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen Hatay’lılar ise verilen ceza karşısında şaşkın olduklarını belirterek “İlk defa böyle bir cezayla karşılaştık. Bu şekilde bir cezalandırma olabilir mi? Tamamen Gezi Park eylemlerine verilen desteği kesmek amacıyla böyle bir cezalandırmaya maruz kaldık. Çok sayıda vatandaşa bu ceza gönderilmiş durumda” görüşünü dile getiriyor.



Bunları da gördük

Gezi Park, eylemleri boyunca Türkiye alışılmışın dışında uygulamalar gördü. İlk defa, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemeden, gözaltına alınan şüphelilerin telefonlar için arama kararı çıkartarak, eylemcilerin telefonlarına el konulmasını sağladı. Bir çok ilde savcıların Twitter kullanıcılarının gözaltına alınmaları alışılmışın dışındaki uygulamalar arasında yer aldı. Bu ilginç uygulamalara Hataylılar için uygulanan trafik cezası da eylemlere desteği kesmek için başvurulan son ilginç yöntem olarak yorumlanıyor.