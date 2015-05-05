Geziden dönen öğrencilerin otobüsü devrildi: 50 yaralı

Sivas'ta geziden dönen üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 50 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) öğrencilerini taşıyan otobüs, Pınarbaşı-Kayseri karayolu Cemel beldesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre, 50 üniversite öğrencisi yaralandı.
Yaralılar, çok sayıda ambulansla Kayseri ve Sivas'taki hastanelere sevk edildi.
Otobüstekilerin gezi için gittikleri Trabzon'dan, Kahramanmaraş'a dönmek için yola çıktıkları öğrenildi.