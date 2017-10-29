Geziden dönen öğrenci, otomobilin çarpmasıyla öldü

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, okul tarafından düzenlenen Şanlıurfa gezisine katılıp dönüşte eve gitmek için servisten inen 8\'inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Hüsna Nur Keretli, otomobilin çarpması sonucu öldü.

Kaza, dün gece Kızılhisar yolunda meydana geldi. Okul tarafından düzenlenen ve dün öğretmenleri ve arkadaşlarıyla Şanlıurfa\'ya düzenlenen geziye katılan Hüsna Nur Keretli\'ye, gece saatlerinde servisten inip eve gitmeye çalışırken sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmayla ağır yaralanan Hüsna Nur, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Burada müdahale edilen Hüsna Nur, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Hüsna Nur\'un cesedi otopsi için morga konulurken, otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı belirtildi.



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