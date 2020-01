Gezi’den Bu Yana Hayatı Yeniden Düşünüş Konferansı New York'ta düzenlececek

Işıl Öz/T24

Talk Turkey: Aralarında Sırrı Süreyya Önder, Şeyla Benhabib, Ahmet Şık ve Michael Hardt’ın da olduğu siyasetçi, akademisyen, gazeteci, sanatçı ve hukukçulardan oluşan 25 konuşmacı Gezi direnişini ve direnişin ekonomik, sosyal, kültürel ve politik yansımalarını tartışacağı Rethinking Life Since Gezi (Gezi’den Bu Yana Hayatı Yeniden Düşünüş) Konferansı 4-5 Ekim tarihleri arasında New York’taki New School Üniversitesi’nde düzenlenecek. .

İngilizce yapılacak olan konferanstaki paneller kentsel dönüşüm projelerinden, Gezi’nin ‘barış sürecine’ olan etkilerine, direnişte yaşanan hukuk dışı müdahaleler ve sonuçlarından, kadın ve LGBT aktivistlerinin direnişteki rolüne kadar birçok konuyu kapsıyor.

Talk Turkey konferans ekibi tarafından bir araya getirilen ve New York’taki GEZIniyoruz platformu ile eşgüdümlü yürütülen organizasyonu konferans ekibi şöyle açıklıyor:

“Neden böyle bir konferans düzenliyoruz sorusunun yanıtı bizce çok net: Türkiye’de halihazırda devam eden Gezi sonrası tartışma sürecinin aktif bir bileşeni olmak ve kolektif fikir üretimine katkıda bulunmak. GEZIniyoruz platformu ile internet üzerinden dünyanın farklı köşelerindeki grupların iletişime geçtiğini ve dayanışmanın sınır tanımadığını görüyoruz. Amacımız Türkiye’nin belli başlı siyasi, kültürel ve ekonomik sorunlarını masaya yatırmak, Gezi direnişiyle başlayan diyaloğu daimi kılmak ve tartışma sürecine katılımı bu platform üzerinden artırmak.

Konferans süresince neoliberalizmin kıskacında yok edilen ve özelleştirilen kamusal alanları, ‘kentsel dönüşüm projeleri’ adı altında yok edilen mahalleleri ve yaşam alanlarına yapılan bu müdahalelerin Gezi direnişini nasıl ateşlediğini tartışacağız. Neoliberalizmin benzer açmazlara soktuğu Yunanistan ve Brezilya’da, kitlesel olarak sokağa dökülen hakların talepleriyle Gezi direnişinin talepleri arasındaki paralellikleri masaya yatıracağız.

Gezi eylemlerinin farklı bileşenleri ve bu bileşenlerin talepleri, direnişin Türkiye’nin sosyal ve siyasal düzleminde yarattığı değişiklikler hakkında hepimizin aklında o kadar çok soru var ki! Şüphesiz, bütün bu soruları bir konferansta tartışmak mümkün değil. Talk Turkey konferansının, geleceğe dair ne tür birlikteliklerin yaratılabileceğine ve diyaloğun nasıl başlatılabileceğine dair bir adım olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki aylarda bu konferansta yer veremediğimiz farklı konularla tartışma sürecini devam ettirmeyi planlıyoruz.

Özlemini duyduğumuz, dayanışma ve kolektif üretime dayalı, demokratik, çoğulcu, ötekileştirmeyen bir kültürel ve siyasi deneyim yaratma ve bunu da verimli kılma çabası içerisindeyiz diyebiliriz özetle.”

Detaylı bilgi için: http://www.talkturkeyconference.com/