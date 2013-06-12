Gezi'de yaralanan Lobna 12 gündür gözlerini açamadı

Taksim’de 31 Mayıs’taki polis müdahalesi sırasında başına isabet eden biber gazı fişeğiyle ağır yaralanan Lobna Allamii 12 gündür yaşam mücadelesi veriyor. İki kez beyin ameliyatı olan 34 yaşındaki Allamii’nin kız kardeşi Fatin, ablasının sadece anayasal ve barışçıl bir hakkı kullanırken bu akıbetle karşı karşıya kaldığını, geçen sürede hiçbir yetkilinin “Geçmiş olsun” demediğini belirtiyor. Bu arada, kırtasiyeci Volkan Kesanbilici de aynı gün Tarlabaşı Bulvarı’nda gözünden plastik mermiyle vuruldu. Mermi çekirdeği halen sinüsünde...



'Hiçbir yetkili aramadı, sormadı'



Kardeşi Fatin’in verdiği bilgiye göre Lobna Allamii, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü’nü bitirdikten bir süre sonra müzik sektörüne girdi. Birkaç ay önce Berlin’de çalışmaya başlayan Allamii, vizesini uzatmak için mayısta Türkiye ’ye döndü. Alman Başkonsolosluğu’na başvuran Allamii, vizesinin çıkmasını bekliyordu. İşte bu günlerde Gezi Parkı gösterileri başladı. Ailesi Ürdün kökenli olup 20 yıldır Türkiye’de yaşayan Allamii, DİSK’in çağrısı üzerine Taksim’de yapılan oturma eylemine katıldı. Polisin tazyikli suyla müdahale etmesi sonrası Allamii, AKM’ye doğru koştu. Bu sırada atılan bir biber gazı kapsülü, Allami’nin kafasının arkasına isabet etti. Hemen Taksim İlkyardım Hastanesi’ne kaldırılan Allamii, iki kez beyin kanaması geçirdi. Beyninin her iki tarafından iki kez ameliyat geçiren Allamii, halen uyutuluyor. Uyandığında sağlık durumunun nasıl olacağına ilişkin bir öngörü bulunmuyor.

Kardeşi Fatin, ablasının yalnızca anayasal ve barışçıl gösteri hakkını kullandığını ve kimseye karşı şiddet uygulamadığını belirterek şöyle diyor:

“Ablam cuma akşamı eyleme katılıp Ankara ’ya gelecekti. Lobna, tarafsız biridir. Sağcı ya da solcu değildir. Çevreci bir yaklaşımla eyleme katılmıştı. Anayasal hakkını kullanmıştı. Aktif değil, pasif bir direnişi vardı. Bunu hiç hak etmiyordu. Hiçbir yetkili bizi aramadı, sormadı. Lobna unutulmasın istiyoruz.”



‘Önce fişek zannettim’



Bu arada 38 yaşındaki Volkan Kesanbilici’nin de aynı gün Tarlabaşı Bulvarı’nda yürürken sol gözüne plastik mermi isabet etti. Sinüse saplanan mermi halen çıkarılamadı. Merter’de esnaflık yapan Kesanbilici, görme yetisini geçici olarak kaybetti. Kesanbilici, o geceyi şöyle anlatıyor:

“Ben kırtasiyeciyim. Olayları internetten takip edebildim. Müdahale beni üzdü, onun için Taksim’e çıktım. Tüm halk gibi ben de yanlarında olmak istedim. Tarlabaşı Bulvarı’nda kalabalığın içindeydim. Dört saat gazla boğuştuk. Sürekli gaz atılıyordu. Bir anda gözümde darbe hissettim. Önce gaz fişeği sandım. Kendimizi ona hazırlamıştık.”