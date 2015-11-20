Gezi'de kafasından gaz fişeğiyle yaralanan lise öğrencisi tutuklandı

Gezi eylemleri sırasında polisin gaz fişeğiyle kafa tasından ağır yaralanan lise öğrencisi M.A.T. yüzü maskeli eylem yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. M.A.T.’nin babası oğlunun her akşam evde olduğunu belirterek, oğluna ateş açan polislerin bulunmadığını söyledi

Cumhuriyet’ten Hakan Dirik’in haberine göre 19 Kasım günü sabaha karşı operasyonla evinden alınan lise öğrencisi M.A.T. ile birlikte toplam 11 kişi, kurdukları dernekle DHKP-C’ye destek olmakla suçlanıyor. Gençlerin Facebook’taki paylaşımları da ‘aleyhlerinde delil’ olarak gösteriliyor. Terörle mücadele şubesi ekiplerinin özel harekat ve çevik kuvvet desteğiyle Doğançay’da gözaltına aldıkları kişiler arasında M.A.T.’nin yanı sıra iki lise öğrencisi daha bulunuyor.

M.A.T.’nin babası Mehmet Tonbul, Gezi’den sonra oğluna ateş açan polislerin bulunmadığını, herhangi bir adli işlem yapılmadığını ancak oğlunun pek çok olayda “olağan şüpheli” gibi ifadeye çağrıldığını belirtti.

‘Oğlum henüz reşit bile değil, içeride ilaçlarını alabilecek mi’

Polisin sabah altı sıralarında kapılarına dayandığını belirten Tonbul, “Doğançay’da bir grup genç, havaya ateş açmış ve bunu Facebook’ta paylaşmış. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama oğlum da bu gençlerle ilişkilendiriliyor. Oysa Ali’nin durumu belli ve zaten her akşam evde. Bütün gece evde olan bir çocuk, nasıl aynı zamanda başka bir yerde eylem yapar anlamıyorum? Yüzü maskeli eylem yaptığını iddia ediyorlar. Yüzü maskeliyse onun M.A.T. olduğunu nereden biliyorlar. Tutuklama kararına inanamıyorum. Oğlum henüz reşit bile değil. İçeride ilaçlarını alabilecek mi acaba” diye konuştu.