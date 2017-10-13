“Gezi’de döviz 3 kuruş arttı diye kıyameti koparmışlardı; bugün zarar 50 milyar lira”

CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, ABD ile yaşanan vize krizinin ardından dövizde meydana gelen artış nedeniyle Tükiye’nin zararının 50 milyar TL olduğunun belirterek, “Aslına zarar 63 milyar lira. Ancak bazı teknik hesaplamalar nedeniyle zararın 50 milyar TL olduğunu söylüyoruz” dedi.

Erdoğdu TBMM düzenlediği basın toplantısında, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’nin yaptığı bulduğu bu rakama, “Nerden yapmışlar bu hesabı” diye itiraz ettiğin belirterek, dövizdeki her bir kuruş artışın, reel sektörü 2,1 milyar lira zarara soktuğunu söyledi. Döviz kurlarındaki ani yükselmenin ortalaması alındığında, sektörün 26 milyar TL zarar gördüğünü, borsa değerinin de 813 milyar liradan 790 milyar liraya düştüğünü ifade eden Erdoğdu şöyle devam etti:

“Zarar gören sadece reel sektör ve borsa değil. Vize krizi faizin yükselmesine de neden olmuştur. Faiz yükselmesi nedeniyle kamunun iç borcu 3 milyar, dış borç stoku da 11 milyar TL artmıştır. Toplamda 63 milyar zarar söz konusudur, ancak bazı teknik hesaplamalar nedeniyle ortalama 50 milyar TL zarar ettiğini söylüyoruz. Bu hesaba itiraz eden AKP Genel Başkanı Erdoğan, ile başta Bakan Mehmet Şimşek olmak üzere hükümet yetkilileri, Gezi Parkı eylemlerinde döviz 3 kuruş arttı diye ortalığı ayağa kaldırmışlar, Türkiye’nin milyarlarca lira zarar ettiğini açıklamışlardı. Bugün geldiğimiz noktada ise bunun 4-5 katı bir zarar söz konusudur.

Döviz borcu olan maliyetin ne kadar arttığını, ne demek olduğunu biliyor. Evlerinde, ayakkabı kutularında, çelik kasalarda ağızlarına kadar tıka basa döviz biriktirenler bu yükselişten büyük karlar etti. Kaybeden dürüst, namuslu vatandaşlar ile firmalardır. Evlerinde illegal döviz biriktirenlerin bizleri anlamasını zaten beklemiyoruz.

Bizim hesaplarımızı merak edenler dönüp OVP’de yaptıkları hesaplara baksınlar. OVP’nin daha mürekkebi kurumadan hesapları çökmüştür. Bu al papazı-ver papazı krizinin yanı sıra Suriye ve Irak dahil kavgacı dış politikanın maliyeti çok daha ağırdır. Türkiye’de tek adamlığın, mühürsüz oy çalmanın maliyeti ise 200 milyar TL’dir. Eğer Sayın Erdoğan bu hesabı da merak ediyorsa, sorumlu bakanlarını göndersin, bu hesabı da kendilerine anlatalım.”