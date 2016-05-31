Gezi'de Berkin Elvan ve Ahmet Atakan'ı vuran polisler hala sanık sandalyesine oturmadı!

Gezi Parkı eylemleri sırasında Berkin Elvan ve Ahmet Atakan’ı vuran polisler, eylemlerin 3’üncü yıl dönümü yaşanırken hâlâ sanık sandalyesine oturmadı. Yaşamın yitiren altı gencin davaları adalet beklentisini karşılamadı. Yaşamını yitiren altı gencin dava süreçleri ise kamuoyundaki ‘adalet’ beklentisini karşılamaktan oldukça uzak. Direnişe katılanlara peş peşe cezalar verilirken, orantısız güç kullanan, öldüren, yaralayan polis memurları ve emri verenlerden hiç kimse yargı önüne çıkarılmadı. Aileler adalet peşinde, şehirlerarası yolculuğa mecbur kaldılar. Çünkü birçok dava ‘güvenlik’ gerekçesiyle olayın olduğu yerde görülmüyor. Adliye öncesi, davayı izlemek isteyenler de polis şiddetinden nasibini alabiliyor veya TOMA’lar, çevik kuvvet ekipleri adliyeyi ablukaya alıyor.

Kusur ölen ya da yaralanan da

Mehmet Ayvalıtaş (20), Gezi Parkı eylemlerine destek için 2 Haziran gecesi Ümraniye 1 Mayıs Mahallesi’nde yürüyen grubun üzerine doğru hızla giden aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Araç sürücüsü Mehmet Görkem Demirbaş ile Cengiz Aktaş’ın tutuksuz yargılanıyor. Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki son celseye, ölen ve yaralananı kusurlu bulan Adli Tıp raporu geldi. Ayvalıtaş ailesi rapora itiraz etti. Bir sonraki duruşma 12 Temmuz’da.

Abdocan’ın davası temyizde

Abdullah Cömert (22), 3 Haziran’da Hatay Armutlu’daki eylemde gaz bombasıyla vurularak hayatını kaybetti. Polis memuru Ahmet Kuş, tutuksuz olarak, “olası kastla insan öldürmekten” yargılandı. Dava güvenlik gerekçesiyle Balıkesir’de görüldü. Balıkesir 2.Ağır Ceza Mahkemesi, sanık polis Kuş’u mahkemeye çağırmadı. Sanığın, ifadesi SEGBİS’le alındı. Dava 14 Mart 2016’da sonuçlandı. Sanığa, ‘kastın aşılması suretiyle adam öldürmek’ suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Dosya Yargıtay’da.

Görüntüler TÜBİTAK’ta

Ethem Sarısülük (26), Ankara’da, Kızılay Meydanı’ndaki Gezi Parkı eylemleri sırasında, polis Ahmet Şahbaz tarafından ateş edilerek 14 Haziran’da öldürüldü. Sanık Ahmet Şahbaz, Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘olası kastla adam öldürme’ suçundan yargılandı. Sanığa verilen 21 yıllık hapis cezası, ‘haksız tahrik’ ve ‘iyi hal’ indirimleriyle 7 yıl 9 ay 10 güne indirildi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, kararı usulden bozdu. Sanık tahliye edildi. Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki son oturumda, olay görüntülerinin TÜBİTAK’ta incelenmesine karar verildi. Davaya, 27 Haziran saat 11.00’de devam edilecek.

Keşif talebi reddedildi

Medeni Yıldırım (18), Diyarbakır Lice ilçesine bağlı Hêzan-Kayacık’ta kalekol yapımını protesto eden kalabalığa açılan ateş sonucu 28 Haziran’da öldürüldü. İki yıl sonra, zorunlu askerliğini yapan er Adem Ç.’ye, ‘haksız tahrik altında olası kastla insan öldürme’ suçundan, 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılanan sanık Adem Ç., SEGBİS’le verdiği ifadede suçlamaları reddetti. Bir sonraki oturum 8 Haziran’da yapılacak.

İki kez aynı sonuç verildi

Ali İsmail Korkmaz (19), Eskişehir’de 3 Haziran’da Gezi yürüyüşü sonrası, sivil giyimli eli sopalı kişilerce dövüldü, 38 gün sonra yaşam savaşını yitirdi. Olay yeri görüntüleri silindi. 4’ü polis toplam 8 kişi, Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten yaralayarak ölüme sebebiyet vermek’ suçundan yargılandı. Tutuklu sanık polis Mevlüt Saldoğan’a 10 yıl 10 ay, tutuksuz polis Yalçın Akbulut’a 10 yıl, fırıncılar İsmail Koyuncu, Ramazan Koyuncu ve Muhammet Vatansever’e ise 6’şar yıl 8’er ay hapis cezası verildi. Sanıklara iyi hal indirimi uygulandı. Dava, Yargıtay’da usulden bozuldu. Yeniden yargılamada sanıklara aynı cezalar verildi. Fırıncılar tahliye edildi. Dosya, Yargıtay’da.

Düştüyse nasıl düştü?

Ahmet Atakan (23), Hatay Antakya’da 10 Eylül’de hayatını kaybetti. Atakan’ın gaz bombasıyla vurulduğunu gören tanıklar var. Ancak, ortaya çıkan bir videoda, yüksekten düşen kişinin Atakan olduğu öne sürülüyor. Adli Tıp raporu da ölümünün düşmeye bağlı olabileceğini bildirdi. Soruşturmada savcı değişikliğinden başka bir gelişme yok. Olay yerini karşıdan gören fırının güvenlik kamerası için önce ‘bozuk, çekim yapılmamış’, sonra ‘çekim yapılmış ama hard disk bozuk’ dendi. Polise ait kameraların da hard disklerinin bozuk olduğu belirtildi. Ailenin avukatı Ali Habip, Atakan’ın ölümünün faili meçhul bırakılmaya çalışıldığını söylüyor.

Eşkal belirlendi ama...

Berkin Elvan (15), Gezi direnişi sırasında, 16 Haziran 2013 günü İstanbul Okmeydanı’nda sabah ekmek almaya giderken gaz fişeğiyle vuruldu, tam 269 gün yoğun bakımda kaldı. Şüpheli polis Emin Y, 9 Mart’ta gittiği savcılıkta vermiş olduğu ifadede, görüntülerdeki ZET’çinin kendisi olmadığını söyleyerek, “ZETsertifikam yok. Gezi Olayları nedeniyle birçok yerde görevlendirilmiştim. Ancak Okmeydanı’nda görevlendirilmiş olduğumuzu hatırlamıyorum” dedi. Berkin Elvan’ın ölümüyle ilgili soruşturma ise hâlâ sürüyor.

Dava kapalı görülüyor

Hasan Ferit Gedik (21), İstanbul’da Maltepe Gülsuyu mahallesinde uyuşturucu çeteleri tarafından 29 Eylül günü öldürüldü. Olayla ilgili tam 35 kişiye, Gedik cinayeti dahil 30 ayrı eylemden dava açıldı. Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmalar, kapalı görülüyor. 25. oturumda, tutuklu sanık Şahin Eren, diğer tutuklu çete lideri olduğu öne sürülen Mesut Turhan’a taş fırlattı. Şahin Eren, müştekileri de “Birbirimizi de yeriz, sizi de yeriz” diye tehdit etti. Hasan Ferit Gedik davası, 13 Temmuz tarihine ertelendi.

Bir polis ceza aldı

İlk polis müdahalesinde ‘kırmızılı kadın’ olarak tanınan Ceyda Sungur’a, yakın mesafeden biber gazı sıktığı için çevik kuvvet polisi Fatih Zengin’e 20 ay hapis cezası ve 600 fidan dikme cezası verildi. Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camii’nde yaralılara tıbbi yardımda bulunan doktorlar Sercan Yüksel ve Erenç Yasemin Dokudan’a “ibadethaneyi kirletme” suçundan 10 ay hapis cezası verildi.

Direnişin ilk günlerinde parktaki çadırları yakarak yangın çıkaran zabıtalar beraat etti. Beşiktaş’ın taraftar grubu Çarşı’nın kurucuları Cem Yakışkan, Numan Bülent Ergenç ve Halil İbrahim Erol’un da aralarında bulunduğu 35 sanık darbeye teşebbüs suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti. Dosya Yargıtay’da. Direnişe katılan 255 kişiye çeşitli hapis cezaları verildi.