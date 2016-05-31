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Eylemlerin 3'üncü yıl dönümünde Gezi Parkı'na girişler yasaklandı

Başta İstiklal Caddesi olmak üzere Beyoğlu'nun çeşitli bölgelerine çevik kuvvet sevk edildi

31 Mayıs 2016 11:34

Gezi Parkı eylemlerinin 3. yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Anıtı ve çevresi ile Gezi Parkı'na giriş çıkışlar polis bariyerleri ile kapatıldı. 

Eylemlerin yıl dönümü nedeniyle Gezi Parkı ve Cumhuriyet Anıtı girişe kapatıldı. Başta İstiklal Caddesi olmak üzere Beyoğlu'nun çeşitli bölgelerine çevik kuvvet sevk edildi.

Bugün sabah saatlerinde Mimarlar Odası'nın Beşiktaş Yıldız'daki ofisine baskın yapılmış ve bina boşaltılmış, Mücella Yapıcı, Eyüp Muhcu ve Can Atalay'ın da aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alınmıştı.

 

 

 

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