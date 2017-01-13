Gezici'nin anketine göre, Türkiye'nin en güvenilir ismi kim?

Gezici Araştırma Merkezi'nin Türkiye genelinde 8 bin 762 kişinin katılımıyla yaptığı ankete göre, "Türkiye'nin en güvenilir ismi" Uğur Dündar seçildi. TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın ikinci sırada yer aldığı listeye, darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını "FaceTime" uygulamasıyla ekranlara taşıyan Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat da üçüncü sıradan girdi.

Gezici Araştırma Merkezi’nin “Türkiye’nin en güvenilen isimleri” araştırması 24 – 30 Aralık 2016 tarihinde, Türkiye genelinde TÜİK verilerinden örneklem oluşturularak 30 il ve 38 ilçeye bağlı 84 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden 8 bin 762 kişinin katılımıyla yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi. Açık uçlu soru kalıbı yöntemiyle yapılan araştırmaya siyasi figürler dahil edilmedi. Örneklemde coğrafi bölge, büyükşehir, kent ve kır ağırlıkları dikkate alınarak görüşmeler gerçekleştirildi. Araştırmanın istatistiki hata payı güven sınırları içerisinde ± % 2,5. Araştırma sonuçları gerek sahada, gerekse bilgisayar ortamında çeşitli kontrollere tabi tutuldu, elde edilen bulguların tutarlılığı gözlemlendi. Örneklemin seçilmesinde çok aşamalı, tabakalı yöntem ile görüşülerek denekler belirlendi ve cinsiyet-yaş kotası uygulandı.

Dündar, Ilıcalı ve Fırat ilk 3'te

Gezici Araştırma Merkezi, Türkiye genelinde halkın en çok güven duyduğu isimleri belirledi. Uğur Dündar, en güvenilir isimler listesinde zirvede yer alırken, Acun Ilıcalı ile Hande Fırat da ilk üçte yer alan diğer isimler oldu. 30 kişilik listenin 23’ü erkek, 7’si ise kadınlardan oluştu

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’nin en güvenilir isimleri sıralamasında zirveyi Uğur Dündar aldı. İkinci sırada Acun Ilıcalı bulunurken, üçüncü sırada Hande Fırat, dördüncü sırada Cem Yılmaz, beşinci sırada ise Ahmet Hakan yer aldı. Diğer isimler ise şöyle sıralandı: İsmail Küçükkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Fatih Terim, Orhan Gencebay, İlker Başbuğ, Nihat Hatipoğlu, Ali Koç, Şirin Payzın, Yılmaz Özdil, Müge Anlı, Ahmet Kural, Murat Boz, Melih Altınok, İlber Ortaylı, Fatih Portakal, Sibel Can, Kadir İnanır, Türkan Şoray, Fatih Altaylı, Hülya Avşar, Ertuğrul Özkök, Erkan Tan, Gülben Ergen, Hakan Çelik, Tarkan.

30 kişilik listede 12 gazeteci var

En güvenilen isimler listesindeki gazeteciler dikkat çekti. 30 kişilik listede 12 tane gazeteci ve haberci yer aldı. İlk sırada bulunan Uğur Dündar ile üçüncü sırada yer alan Hande Fırat, halkın habercilere olan güvenini ortaya koydu. En güvenilir 30 kişinin 23’ünün erkek, 7’sinin ise kadın olduğu görüldü.

“Hande Fırat Türk kadının temsili”

Araştırmayı değerlendiren Gezici Araştırma Şirketler Merkezi Genel Müdürü Murat Gezici, her yıl düzenli olarak yaptıkları araştırmada, bu yıl Hande Fırat’ın üçüncü sırada yer almasını, “Türk halkının gönlünü kazanan çok önemli bir isim olarak görülüyor. 15 Temmuz darbe kalkışmasında CNN Türk’te cesaretli duruşu, modern Tük kadının demokrasiye sahip çıkmasını temsil etti. Farklı yaptığımız araştırmalarda da karşımıza çıkan önemli isim haline geldi. ‘15 Temmuz Demokrasi Mücadelesi dediğimizde aklınıza ne geliyor’ diye sorduğumuzda her üç vatandaştan birisi Hande Fırat ismini ifade ediyor” ifadesiyle değerlendirdi.

“Acun Ilıcalı yeni Kemal Sunal’dır”

Halkın, Acun Ilıcalı’yı her yıl artan bir şekilde sevdiğini ve güvendiğini belirten Gezici, “Türkiye’ye eğlence dünyasının ilklerini getirmesi, uzun yıllara dayanan mesleki tecrübesi, kendisini güçlü ve güvenilir kılıyor. Acun Ilıcalı, Türk toplumun dertlerini tasalarını bir kenara bırakmasını sağlayan en önemli isim haline gelmiştir. Günümüzün Kemal Sunal olarak ifade edebiliriz” dedi.

“Dündar, halkın çıkarlarını savunuyor”

Uğur Dündar ile ilgili de açıklama yapan Gezici, şunları söyledi: “16 yıllık araştırmacı hayatımda gördüğüm önemli isimlerin hep başında gelmiştir. TRT’nin tek kanal olduğu yıllardan beri çağdaş Atatürkçü bir kimliğe sahip olması, Türk halkının çıkarlarını savunuyor oluşu, onu güçlü ve güvenilir kılmaktadır.”

"Türkiye'nin en güvenilir isimleri" listesinde yer alan 30 kişi şöyle:

Uğur Dündar

Acun Ilıcalı

Hande Fırat

Cem Yılmaz

Ahmet Hakan

İsmail Küçükkaya

Kıvanç Tatlıtuğ

Fatih Terim

Orhan Gencebay

İlker Başbuğ

Nihat Hatipoğlu

Ali Koç

Şirin Payzın

Yılmaz Özdil

Müge Anlı

Ahmet Kural

Murat Boz

Melih Altınok

İlber Ortaylı

Fatih Portakal

Sibel Can

Kadir İnanır

Türkan Şoray

Fatih Altaylı

Hülya Avşar

Ertuğrul Özkök

Erkan Tan

Gülben Ergen

Hakan Çelik

Tarkan