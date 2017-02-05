Gezici'nin anketine göre olası bir erken seçimde partilerin oy oranı ne?

Gezici Araştırma Şirketi'nin partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliğiyle ilgili olarak yaptığı ankete katılanların yüzde 41'i referandumda "Evet" diyeceğini açıkladı.

Araştırmaya katılanların olası bir erken seçimde oy vermek istediği partiye ilişkin dağılım incelendiğindeyse sonuçlar şöyle: Yüzde 45.1 AKP, yüzde 26 CHP, yüzde 15.1 MHP, yüzde 10.2’si HDP.

‘Partili cumhurbaşkanlığı’ adıyla nisan ayında referanduma sunulması planlanan ‘başkanlık sistemi’ odaklı anayasa değişikliği teklifi Meclis’te kabul edilmesinin ardından onay için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a gönderilmişti.

7 Haziran’da MHP’ye oy verenlerin yüzde 70’e yakını ‘Hayır’ diyecek

7 Haziran seçimlerinde oy verdikleri parti ile referandumda ne oy verecekleri arasındaki ilişkiyi karşılaştıran ankete göreyse sonuçlar seçimde MHP’ye oy verenlerin yüzde 70’ye yakını referandumda ‘Hayır‘ diyecek.

-7 Haziran’da AKP’ye oy veren seçmenin yüzde 77,3’ü ‘Evet’, yüzde 22,7’si ‘Hayır’ oyu verecek.

-MHP seçmeninin ise sadece yüzde 31,3’ü oyunu ‘Evet’ten yana. Yüzde 68.7’si ‘Hayır’ diyecek.

-CHP seçmenin yüzde 5’i ‘Evet’, yüzde 95’i ‘Hayır’ diyecek.

-HDP seçmeni arasında ‘Evet’ oyunun oranı yüzde 4.9, ‘Hayır’ oyu yüzde 95.1.