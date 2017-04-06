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Gezici'nin anketine göre, 'evet' oyları öne geçti

Şirketin son anketinde 'evet' oylarının oranı yüzde 46.7'ydi

06 Nisan 2017 16:55

Gezici Araştırma Şirketi'nin 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması öncesi yaptığı son ankete katılanların yüzde 53.3'ü 'evet' oyu kullanacağını ifade etti. 'Hayır' oyu kullanacağını belirten katılımcıların oranı ise yüzde 46.7.

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Şirketin halk oylamasına ilişkin olarak yayınladığı ilk ankette 'hayır' oylarının oranı yüzde 58'di. 17 Mart'ta yayınlanan son ankette ise bu oran yüzde 51.1'e düşmüştü. 

Sandığa katılım oranı yüzde 82-83

Anket, 1-2 Nisan 2017 tarihlerinde Türkiye genelinde 24 ilde hanelerde yüz yüze görüşme metodolojisiyle yapıldı. Ankete göre, sandığa gitmeme oranı artarsa 'evet' oylarının oranı yüzde 56'ya ulaşıyor. 

 

 

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