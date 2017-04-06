Gezici'nin anketine göre, 'evet' oyları öne geçti

Gezici Araştırma Şirketi'nin 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması öncesi yaptığı son ankete katılanların yüzde 53.3'ü 'evet' oyu kullanacağını ifade etti. 'Hayır' oyu kullanacağını belirten katılımcıların oranı ise yüzde 46.7.

'Hayır' mı önde, 'evet' mi; işte 28 anketin toplu sonuçları...

Şirketin halk oylamasına ilişkin olarak yayınladığı ilk ankette 'hayır' oylarının oranı yüzde 58'di. 17 Mart'ta yayınlanan son ankette ise bu oran yüzde 51.1'e düşmüştü.

Sandığa katılım oranı yüzde 82-83

Anket, 1-2 Nisan 2017 tarihlerinde Türkiye genelinde 24 ilde hanelerde yüz yüze görüşme metodolojisiyle yapıldı. Ankete göre, sandığa gitmeme oranı artarsa 'evet' oylarının oranı yüzde 56'ya ulaşıyor.