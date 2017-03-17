Gezici'nin anketine göre, 18-27 yaş arasındaki gençlerin yüzde 44.9'u "Sandığa gitmeyeceğim" diyor!

Gezici Araştırma Şirketi'nin, anayasa değişikliği teklifine ilişkin 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasıyla ilgili olarak yaptığı ankete göre, 18-27 yaş arasındaki gençlerin yüzde 44.9'u sandığa gitmeyecek. Katılımcıların yüzde 51.1 "Hayır" diyeceğini belirtirken, Evet oyu vereceklerin oranı ise yüzde 48.9.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Gençler bu anayasa değişikliği sizin için" sözleriyle andığı teklifte, seçilme yaşının 18'e indirilmesi öngörülüyor.



Ankete göre, genel itibariyle eğitim düzeyi yüksek olan seçmenlerin, sandığa gitmeme oranlarının daha yüksek. Lise mezunu katılımcıların yüzde 46.4'ü "Sandığa gitmeyeceğim" derken, "okur yazar olmayan" katılımcılarda ise bu oran yüzde 3.6.



Gezici Araştırma Şirketi'nin sahibi Murat Gezici, söz konusu anket sonuçlarını şöyle değerlendirdi:

16 Nisan 2017 referandumda yurtiçi ve yurtdışı genelinde yaklaşık 58 milyon 266 bin 349 kişinin oy kullanması beklenmektedir. Ancak yapılan araştırmalar doğrultusunda seçmenin yaklaşık yüzde 17’sinin sonuçların değişmesinde etkili olacağını düşünmediği için sandığa gitmeyeceği tahmin edilmektedir. Gezici Araştırma tarafından son yapılan araştırmada ise Evet yüzde 48,9 Hayır yüzde 51,1 iken 1. Oy olasılığı (evet-hayır oranları) söz konusudur. Bu durumda seçmen sayısının yüzde 12’si sandığa gitmese ve yüzde 5’i sandığa gitmeye karar verse ve hayır oyu kullansa 1. durum için evet yüzde 46,1 hayır yüzde 53,9 olacak şekilde değişecektir.

Gezici Araştırma tarafından son yapılan araştırma sonuçları (evet-hayır oranları) dikkate alınıp oy kullanmayacağını ifade eden yüzde 17’lik kesimin oy kullanmaya ikna edilmesi ve bu grubun yüzde 75’inin hayır yüzde 25’inin evet demesi durumunda yani 2. durum için evet yüzde 46,7 hayır yüzde 53,3 olacak şekilde değişecektir. Bu nedenle sandığa gitmeyi düşünmeyen toplam seçmen sayısının yüzde 1’i bile sonuçların değişmesinde çok etkili olacağı düşünülmektedir. Özellikle son yapılan araştırmalarda evet-hayır oranlarının birbirine çok yakın olduğu göz önünde bulundurulursa, vatandaşların oy kullanmaya teşvik edilmesi daha sağlıklı ve Türkiye sonuçlarını daha fazla yansıtacak şekilde olacağı tahmin edilmektedir.