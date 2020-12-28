Gezici'nin 'Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri' anketinde sonuçlar belli oldu

Gezici Araştırma Şirketi'nin her yıl sonu yaptığı 'yılın en güvenilir siyasetçileri' anketinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu birinci oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu listede ikinci sırada yer aldı. Ankette, siyasi parti liderleri yer almadı.

Gezici Araştırma Şirketi, siyasi parti genel başkanları dışında Türkiye'nin en çok güven duyulan siyasetçilerine ilişkin yaptığı yıl sonu anketinin sonuçlarını açıkladı.

2020 yılı için Türkiye genelinde halkın en çok güven duyduğu isimeri belirleyen Gezici, anketi 14 Kasım ile 20 Aralık 2020 tarihleri arasında 14 il, 28 ilçe, 72 mahalle ve köyde yaptı. 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden 2 bin 164 kişi ankete katıldı.

Siyasi parti genel başkanlarının yer almadığı ankette, halkın en çok güven duyduğu isim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu listede ikinci sırada yer aldı.

​İkiliyi sırasıyla şu isimler takip etti:

Hulusi Akar, Fahrettin Koca, Ömer Çelik, Fuat Oktay, Mansur Yavaş, Muharrem İnce, Murat Kurum, Özgür Özel, Canan Kaftancıoğlu, Mustafa Şentop, Ümit Özdağ, Semih Yalçın ve Faik Öztrak.