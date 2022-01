Gezici Festival biletleri satışa çıkıyor!

T24 Haber Merkezi

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Ankara Sinema Derneği’nin düzenlediği 26. Gezici Festival’in 26 Kasım-2 Aralık arasında Ankara’da Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleşecek film gösterimleri için biletler yarın (19 Kasım) satışa çıkıyor.

Tüm bilet fiyatlarının 15TL olduğu gösterimler için biletinial.com uygulaması ve internet sitesi üzerinden satış yapılacak. Biletler, 20 Kasım’dan itibaren Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi gişelerinden de satışta olacak. Kısa İyidir ve Tuncel Kurtiz’in Sürgün Yılları gösterimleri ücretsiz gerçekleşecek.

“Dünya Sineması” Ankara’ya geliyor!

Gezici Festival geçtiğimiz günlerde açıklanan Türkiye 2021 ve ilk kez günışığına çıkan filmlerden oluşan Tuncel Kurtiz’in Sürgün Yılları bölümlerinin merakla beklenen filmleri dışında Dünya Sineması bölümünde yılın dikkat çeken, başarılı yapımlarını izleyicilerle buluşturacak.

10 filmden oluşan bölümde Cannes’dan Toronto’ya, Tribeca’dan Berlin, San Sebastian’a kadar dünyanın en önemli film festivallerinde gösterilmiş, ödüllerle dönmüş yapımlar yer alıyor.

Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Paz Fábrega‘ya En İyi Yönetmen Ödülü’nü getiren Aurora, istenmeyen bir hamileliğin bir araya getirdiği iki kadının dostluğunu ele alırken, iyi-kötü zıtlığı yerine, insani dertler ve kaygıların hâkim olduğu bir dünya kuruyor. Bir çeteyle başı dertte olan oğluna yardım etmek için Tiflis’ten Brooklyn’e seyahat eden bir eski güreşçinin hikâyesini anlatan “4. Sokaktaki Pansiyon / Brighton 4th”, Tribeca Film Festivali’nden En İyi Film, En İyi Senaryo'nun yanı sıra En İyi Erkek Oyuncu ödülleri ile dönmüştü. Levan Koguashvili imzalı film, ekonomik koşulların ve göçmenliğin darmadağın ettiği hayatları mercek altına alıyor. Alman yönetmen Dominik Graf’ın bu yıl Berlin Film Festivali’nde prömiyer yapan filmi “Fabian Veya Bok Yoluna Gitmek / Fabian - Going To The Dogs”, Erich Kästner’in aynı adlı romanından yapılan bir uyarlama. Fonda faşizmin ayak seslerinin yer aldığı dokunaklı bir aşk hikâyesi…

Cannes ve Toronto Film Festivalleri’nde gösterilen “Gelecek / Futura” ise yılın en güçlü yapımlarından biri. Yönetmenler Alice Rohrwacher, Pietro Marcello ve Francesco Munzi, İtalyan gençliğinin gözünden geleceğe bakmayı hedefleyerek çıktıkları yolculukta, onların gelecek beklentilerinin de önüne geçen endişeleriyle yüzleşiyorlar. Berlin Film Festivali’nde Gümüş Ayı En İyi Yönetmen ve İzleyici Ödülleri’ni kazanan Maria Speth imzalı “Bay Bachmann ve Öğrencileri / Mr Bachmann and His Class”, bir ilköğretim okulunda öğrenci göçmen çocukların öğretmenleri Dieter Bachmann ile kurdukları ilişkiyi ve uyum süreçlerini sıcak bir dille anlatıyor.

Dünya Sineması bölümünde daha önce kısa filmleriyle adından söz ettirmiş yönetmenlerin ses getiren ilk uzun metraj filmleri de yer alıyor. Clara Roquet’nin bu yıl Cannes Film Festivali’nde Belirli Bir Bakış bölümünde yarışan filmi “Libertad”, iki genç kızın yaz arkadaşlığını duyarlılıkla işliyor. 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Uluslararası Film Ödülü’nü alan de alan “Libertad”, ergenlerin olduğu kadar yetişkinlerin de dünyasını yansıtıyor. Cannes Film Festivali’nde izleyici karşısına çıkan “Kardeşlerim ve Ben / La Traviata, My Brothers And I”, Pavarotti olma hayalleri kuran Nour’u merkezine alan bir yetişkinliğe geçiş hikayesi. Yohan Manca’nın Billy Elliot’u hatırlatan filmi, dokunaklı olduğu kadar eğlenceli hikâyesiyle seyirciyi ilk sahnesinden itibaren içine alıyor. İşlediği günahlardan kurtulabilmek umuduyla doğduğu kasabaya geri dönen sorumsuz bir adamı konu alan “Serserinin Kefareti / Redemption Of A Rogue” ise hüzünlü bir kara komedi. Bir blues müzikalini andıran filmde, yönetmen Philip Doherty yalnızlık, inanç ve kurtuluş gibi temaları ustalıkla ele alıyor.

Meksikalı bir suç şebekesi tarafından kaçırılan kızını arayan Cielo’nun hikâyesine odaklanan “Sivil Vatandaş / La Civil” gösterildiği Cannes Film Festivali’nin Belirli Bir Bakış Bölümü’nde Cesaret Ödülü’nün sahibi oldu. Yönetmen Teodora Mihai ele aldığı konuya sansasyonel biçimde yaklaşmak yerine, bizleri şiddetin kökenleri konusunda sorgulamaya davet ediyor. Rotterdam ve San Sebastian gibi önemli festivallerde övgü alan “Işık Hüzmesi / Destello Bravío”, klasik anlatı kalıplarının dışında, tuhaf, karanlık ama son derece etkileyici bir film. Ainhoa Rodríguez, küçük bir kasabada durağan hayatlarından sıyrılmak isteyen bir grup kadının başlarından geçenleri amatör oyuncularla perdeye taşıyor.

Gezici Festival, 26 Kasım’da Ankara’dan başlayacağı yolculuğuna; 3-5 Aralık’ta Sinop’ta devam edecek. Festivalin yolculuğu 6-8 Aralık’ta Kastamonu’da gerçekleşecek gösterimlerin ardından sona erecek.