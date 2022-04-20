Gezici: Artık halkın yüzde 68,9’u "AKP ülkeyi yönetemiyor" diyor

Gezici Araştırma Başkanı Murat Gezici, "Erdoğan’ın endişelenecek çok sebebi var. İktidarı garanti değil" dedi. Gezici, kişi başına düşen milli gelirdeki düşüş, işsizlik ve enflasyondaki rekorların önüne geçilemediğini söylerken, “Artık halkın yüzde 68,9’unun ‘AKP ülkeyi yönetemiyor’ dediği görünüyor” dedi.

Türkiye’de seçmenlerin politikacılara bakış açısının değiştiğini belirten Gezici, “Erdoğan güçlü bir politik figürdü. Söylediği her söz, yapılabileceği duygusunu harekete geçiriyordu. Fakat artık böyle bir imaj yok. Halkın büyük bölümü Erdoğan figürünün, oyalama, sahte bir söylemle gerçek sorunları yok sayma eğiliminde olduğunu düşünüyor” dedi.

Cumhuriyet’ten Şeyda Öztürk’e konuşan Gezici, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması durumunda nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalınacağına ilişkin olarak da şunları söyledi:

"Yaptığımız ankette katılımcıların yüzde 47,2’sinin Erdoğan’a, yüzde 52,8’sinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini gördük. Bu anlamda Erdoğan’ın hiç olmadığı kadar endişeleneceği birçok sebebi var. Sahip olduğu iktidarı zannettiğinin aksine hiç garanti değil."

Kişi başına düşen milli gelirdeki düşüş, işsizlik ve enflasyondaki rekorların önüne geçilemediğini anımsatan Murat Gezici, “Artık halkın yüzde 68,9’unun ‘AKP ülkeyi yönetemiyor’ dediği görünüyor” dedi.