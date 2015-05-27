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Gezici Araştırma Şirketi, yayın yasağı öncesi son anket sonuçlarını açıkladı

Ankete göre HDP oylarını artırırken, AKP ise yüzde 40'ın altında kalıyor

27 Mayıs 2015 22:57

Gezici Araştırma Şirketi'nin seçim yasakları başlamadan önce Yurt gazetesi için yaptığı, 23-24 Mayıs tarihleri arasında 36 il ve 189 ilçede bunlara bağlı 192 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden, yaklaşık yarısı kadın olmak üzere toplam 4 bin 860 katılımcıyla gerçekleştirdiği anketin sonuçlarına göre, AKP yüzde 39.3, CHP 28.5, MHP yüzde 17.2, HDP yüzde 12.4 oy alıyor. 

Şirketin, mayıs ayı başında yaptığı ankette ise AKP yüzde 38.2, CHP yüzde 30.1, MHP yüzde 17.1, HDP yüzde 10.5 ve diğerleri yüzde 4.1 oy alıyordu.

Gezici'nin "Cumhurbaşkanı'nın seçim srecinde cumhurbaşkanı olarak meyanlarda mitinglere katılmasını doğru buluyor musunuz" sorusuna da ankete katılanların yüzde 63,2'si, "Hayır kesinlikle onaylamıyorum" cevabını verdi. Ankete katılanların yüzde 28,2'si "Evet çok doğru buluyorum ve onaylıyorum" cevabını verirken, yüzde 8,6'sı ise kararsız kaldı.

 

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