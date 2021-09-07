Gezici Araştırma Genel Müdürü Murat Gezici’den mülteci yorumu: Ilımlı iklim tersine döndü, halk adeta kaynayan bir kazan gibi

Uluslararası Güvenlik ve Stratejik Çalışmalar uzmanı ve Gezici Araştırma Şirketi Genel Müdürü Murat Gezici, göçmen sorununun hükümete oy kaybettirip kaybettirmeyeceğini ve halkın bakış açısını değerlendirdi.

Suriyeli sığınmacıların ardından, ABD’nin Afganistan'dan çekilmesi ve Taliban’ın yönetimi ele geçirmesiyle Afganların Türkiye’ye göç etmeye başlaması için “İşin rengi değişti” diyen Gezici, “Ülke insanı göçmen sorunuyla karşılaştığı ilk zamandan bu zamana kırılma yaşadı. Ilımlı iklim tersine döndü. Konukseverlik yerini kızgınlığa, kaygı, korku ve umutsuzluğa bıraktı. Bugün insanların büyük kısmı, hükümetin göçmen politikasının ülkenin demografik yapısını dönüşüme uğratma amacı taşıdığını ve yönetenlerin iktidar kaygısı taşıdığı için bu yola başvurduğunu düşünüyor. Halk adeta kaynayan bir kazan gibi; taşması an meselesi gibi görünüyor” görüşünü ifade etti.

"Halk nezdinde birikmiş bir öfke; hükûmetin göç politikasına karşı ciddi bir tepki var"

Sözcü’den Batuhan Serim’in sorularını yanıtlayan Murat Gezici, sözlerini, “Halk nezdinde birikmiş bir öfke ve kızgınlık var. Hükûmetin göç politikasına karşı ciddi bir tepki var” değerlendirmesi yaparak sürdürdü. Gezici, “Halk AKP hükümetinin Batılı devletlerin sorumluluğunu kendi üzerine alarak ülkeyi kaotik bir yer haline getirdiği düşüncesinde. Vatandaşlar göçmen alınmasının ülke ekonomisi üzerinde olumsuz etkiler yarattığını, işsizliği büyüttüğünü düşünüyor” dedi.

Toplumun çok önemli bir kısmının, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Taliban'ın inancıyla ters bir yanımız yok” ifadesiyle aynı görüşte olmadığına dikkati çeken Gezici, göçmen sorununun AKP’nin karnesine kırık not olarak yazıldığını söyledi.

“Bu durum AKP için hayırlı bir sonuç getirmeyecek”

“Sığınmacılar ülke siyasetini baştan sona etkileyecektir mutlaka. Ülke nüfusunun yüzde 15'ini göçle gelen mülteciler oluşturuyor. Sayının bu kadar yüksek olması, ister istemez bir huzursuzluk kaynağı” diyen Gezici, şöyle konuştu:

“Özetle Türk lirası kur karşısında değer kaybettiği, Türk ekonomisi iyileşmediği, gelir düzeyinde artış olmadığı, işsizlik azalmadığı sürece mültecilerle ilgili sorunlar halk nezdinde daha dikkat çekici hale gelecek. Kızgınlık getirecek. Bu durum elbette AKP için hayırlı bir sonuç getirmeyecektir.”

"Seçmen değişiyor ama siyasiler değişmiyor"

Öte yandan, “Seçmenin yüzde 35'i bağımsız seçmenlerden oluşuyor. Bu kesimin belli bir ideolojisi yok; bunlar ekonomik koşullara ve yaşam biçimine göre oy verecek. 40 yaş altı seçmenlerin çoğunluğu bu seçmen” bilgisini veren Gezici, “Seçmen değişiyor ama siyasiler değişmiyor. 19 yıllık tecrübeli iktidar toplumu analiz edemedi. Halk siyasetin “gerçek sorunlara” sahte yanıtlar vermesini istemiyorlar” eleştirisi getirdi.