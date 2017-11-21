Gezici: AKP ve MHP birlikte dahi hareket etse 50+1'i yakalamaları çok zor

Gezici Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gezici, AKP ile MHP arasındaki ittifak konusuna ilişkin olarak, “Sayın Erdoğan ile Sayın Bahçeli’nin hal ve hareketleri, ne kadar zor bir süreçten geçtiklerini, yüzde 50+1’in ne kadar zor olduğunu gösteriyor. AK Parti ve MHP’nin birlikte dahi hareket etse, yüzde 50+1’i yakalamaları çok zor görünüyor” dedi.

RS FM'de Yavuz Oğhan’a konuşan Murat Gezici, AKP seçmeninin yüzde 24'ünün kendisini Atatürkçü olarak tanımladığını ancak AKP'ye oy verenlerin 3'te 1'inin sadık seçmen olmadığını ifade etti. Gezici, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Sayın Erdoğan yıllarca Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyemedi. Belediye başkanlığı yıllarından bu yana kullanmıyordu. İlk defa, 15 Temmuz'daki darbe teşebbüsünden sonra Atatürk'ün ne kadar önemli bir lider olduğu hatırlandı ve seçmen üzerinden de, 'Ben Atatürk kelimesini kullanabiliyorum' algısını ifade edebildi.

AK Parti’nin yüzde 12-15 arasındaki oyu askıdadır. Bu seçmenlerin, merkez seçmen oldukları, demokrat ve Atatürkçü ve cumhuriyetçi bir kitle oldukları görülüyor. Kim bunlar? ANAP, DYP, Demokrat Parti kültüründen gelenler ve o kültürden gelenlerin çocukları bu grubu oluşturuyor. Sayın Erdoğan’ın bu seçmen kitlesini ikna etmesi gerekiyor."

"Güç birliği MHP'ye zarar verir"

AKP-MHP işbirliğinin MHP’ye zarar vereceğini belirten Gezici, seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesiyle, İyi Parti’deki ve AK Parti’deki ülkücülerin ‘MHP baraj altı kalmasın’ diyerek MHP’ye oy verebileceğini belirtti.

Gezici, “Devlet Bahçeli, önümüzdeki seçimlerde, şu anki oyundan yüzde 65 ila 70 civarında bir kopma ihtimalini yüksek görüyor. Devlet bey, bu riski gördüğü için, önümüzdeki süreçte barajla ilgili açıklama yapıyor. İttifak halinde ise MHP tabanının yüzde 35’i bu ittifaka evet diyebilir. Baraj seviyesi, yüzde 7 tutulursa, MHP barajı geçsin diye, İyi Parti’deki ve AK Parti’deki ülkücülerden oy alabilir. AK Parti ile MHP arasındaki güç birliği, MHP’ye zarar verebilir" diye konuştu.