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Yaşam

Gezi teknesi yandı, yolcular ölümden döndü!

Söndürülen yangında, gezi teknesi kullanılamaz hale geldi

03 Ağustos 2012 21:23

İçinde yolcuları ve çalışanlarıyla 100'e yakın kişinin bulunduğu bir gezi teknesi, Ayvalık açıklarında yandı.

Ayvalık'tan aldığı yolcuları mavi tura çıkaran ve adaları gezdiren "Didim Mavisi" adlı tekne, Küçükköy beldesi Sarımsaklı açıkları Badavut mevkisinde yanmaya başladı.
 
Mutfak bölümünden çıktığı belirtilen yangın, bir anda tekneyi sararken, kaptan, tekneyi yakınlardaki koya yanaştırdı. Çevredeki diğer teknelerin de yardımıyla yolcular tahliye edilirken, bazıları yüzerek kıyıya çıktı.
 
Çalışanları ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı birimlerin destekleriyle söndürülen yangında, gezi teknesi kullanılamaz hale geldi.
 
Ayvalık Kaymakamı Nihat Nalbant, teknenin yangın sırasında koya yakın bulunmasının büyük şans olduğunu belirterek, "Yangın çıktığı anda durumun ciddiyeti üzerine koya yanaşmışlar. Ölen ya da yaralanan yok. Gemi tamamen yandı" dedi.
 

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