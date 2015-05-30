'Gezi ruhuna keşif' tablosu açıldı

Ressam Haydar Özay'ın yaptığı, Gezi eylemleri sürecinde yaşananları, verilen mücadeleyi sembolize eden 50 metrekarelik dev tablo açıldı. Karaköy'deki İstanbul Mimarlar Odası binasının terasında yaklaşık 1 yıldır çalışmaları süren Gezi tablosu tamamlandı ve protestoların 2. yıl dönümünde, Gezi'de hayatını kaybedenlerin aileleri, gözünü kaybedenler, yaralananlar ve halkın katılımıyla açıldı. Mimarlar Odası İstanbul Şube Başkanı Sami Yılmaztürk ve oda yöneticilerinden Mücella Yapıcı'nın ailelerle birlikte açılışını yaptığı tablonun ressamı Özay, eserin 1,5 yılı aşan ortaya çıkış sürecini anlattı, “Gezi ruhuna keşif gezisi bu. O ruhu bir romancı bakışıyla resmettim” dedi.

Hürriyet gazetesinden Ali Dağlar'ın haberine göre, İstanbul Mimarlar Odası terasındaki açılışa Gezi'de hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın babası Şahap Korkmaz, Ahmet Atakan'ın annesi Emsal Atakan, Abdullah Cömert'in annesi Hatice Cömert ve kardeşi, Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan, Mehmet Ayvalıtaş'ın babası Ali Ayvalıtaş, Hasan Ferit Gedik'in annesi Nuray Gedik ve Uğur Kurt'un yakınları katıldı.

'Adaletin peşini bırakmayacağız'

Ali İsmail Korkmaz'ın babası Şahap Korkmaz "Çocuklarımız daha da genç çizilmiş bu tabloda, hiç yaşlanmayacaklar, ölümsüz onlar" ifadelerini kullanırken Abdullah Cömert'in annesi Hatice Cömert "Adaletin peşini bırakmayacağız" sözleriyle göz yaşı döktü. Ahmet Atakan'ın annesi Emsal Atakan da 20 aydır oğlunun katil sanıklarının ortaya çıkarılmasını beklediklerini söyledi.

Duygusal anların yaşandığı açılışta kayıp aileleri tablo önünde fotoğraf çektirdi. Ressam Özay Gezi tablosu katalogu için büyük boy röprodüsiyonları imzaladı. Açılışta kısa bir konuşma yapan, tabloda kendisi de İstanbul'un mimari değerlerinin koruyucusu olarak çizilen Mücella Yapıcı Gezi'nin yıl dönümünde Pazar günü Taksim Dayanışması olarak Taksim Gezi parkında olacaklarını söyledi. Açılışa Gezi protestoları sırasında gözlerine kaybeden ve idare aleyhine açtıkları davalar devam eden isimler, parkta polis müdahalesi sırasında yaralananlar da katıldı.

Tablo yaz sonu Avrupa'da çeşitli ülkelerde sergilenecek.