Türkiye İnsan Hakları Vakfı: Gezi Parkı'ndan tutuklu 94 kişi var

Hülya Karabağlı/ Ankara

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) verilerine göre, yurt genelinde gözaltına alınanların sayısı 3 bin 413 (6), tutuklanan kişi sayısı ise 3 ve 4 Temmuz 2013’te serbest bırakılan iki kişinin ardından 94’e düştü.

Tutuklamalara “yasadışı örgüt yöneticisi veya üyesi olmak”, kamu malına zarar vermek”, “silah ve mermi bulundurmak” veya “cami basmak” gerekçe olarak gösterildi. Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın Gezi Parkı’na ilişkin bilgilendirme notu şöyle:

Parklarda 'forumlarla' devam ediyor

Gezi Parkı projesine yönelik 28 Mayıs 2013’te başlayan ve polisin topluma yönelttiği şiddet nedeniyle temel hak ve özgürlüklerin talep edildiği protestolara dönüşerek İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre Bingöl ve Bayburt hariç tüm illerde düzenlenen eylemler parklarda düzenlenen forumlarla devam ediyor.

5 Temmuz günü ev baskınında 15 kişi

Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları iddiasıyla Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin 5 Temmuz 2013’te İzmir merkezli olmak üzere İstanbul, Manisa, Ankara ve Batman’da düzenledikleri ev baskınları sonucu 15 kişi gözaltına alındı.

11 bin 155 kişi gaza maruz kaldı

Eylemler nedeniyle TTB’ye göre 27 Haziran 2013 tarihi itibariyle 8041 kişi yaralanarak veya kimyasal gazdan etkilenerek hastanelere/gönüllü revirlere başvurmuştur. TTB’nin web sayfası üzerinden düzenlediği ankete katılan 11 bin 155 kişi kimyasal silah/gösteri kontrol ajanlarına maruz kaldığını belirtmiştir. Maalesef eylemler nedeniyle gösterilere katılan 4 kişi ile bir polis yaşamını yitirmiştir. [5] Ölümlerin ikisi doğrudan polisin saldırısı nedeniyle gerçekleşmiştir:

Abdullah Cömert, Mehmet Ayvalıtaş, Ethem Sarısülük

3 Haziran 2013 tarihinde Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da Taksim Gezi Parkı protestoları sırasında 22 yaşındaki Abdullah Cömert hayatını kaybetti. Yapılan otopside ölümün başa alınan iki darbe ile gerçekleştiği belirtildi. Kafa arkasına aldığı darbe sonucu kafatası kırığı ve üzerinde yarım ay şeklinde 4 santimetre çapında kemiğe kadar ulaşan yırtığa rastlandığı belirtildi. Ahmet Cömert’in (22) ön otopsi raporunda ise Abdullah Cömert’in ateşli silahla öldürülmüş olma ihtimalinin bulunduğu bilgisi 5 Temmuz 2013’te ortaya çıktı.

21 yaşındaki Mehmet Ayvalıtaş, 2 Haziran 2013 tarihinde İstanbul’un Ümraniye İlçesi’nde eylemcilerin arasından geçmeye çalışan bir aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.