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Gezi Parkı'ndaki barikatlar kaldırılıyor

Taksim Gezi Parkı'nın girişindeki barikatlar kaldırılıyor

15 Haziran 2013 18:24

Taksim Gezi Parkı'nda 'direnişe' devam kararı verilirken, parkın çeşitli bölgelerinde Taksim Dayanışması dışında, dernek, insiyatif ve sivil toplum kuruluşlarına ait pankartların kaldırılmasına karar verildi.

Dayanışma Platfomu tarafından yapılan açıklamada, “Direnişi Gezi Parkı’nda sürdürmeye devam ediyoruz. İlgili kuruluşlarının kararı sonucu, bazı siyasi parti, çevre hareketleri ve kuruluşlar tek bir çadır altında direnişe ortak devam etmeye kararı verdiler. Ortak çadır kurulacak, onun altına gidecekler" denildi.

 

Gezi girişindeki barikat açıldı

 

Gezi Parkı girişinde geçtiğimiz hafta kurulan barikat saat 14.30 sıralarında yine, aktivistler tarafından açıldı. Taksim Dayanışması'ndan bir kişi, barikatın açılması ile ilgili soruya “Ziyaretçilerin giriş-çıkış sırasında zor durumda kalmamaları için açıldı. Zaten böyle bir barikata şu an ihtiyaç duyulmuyor" dedi.

 

Çevik kuvvet noktasını temzlediler

 

Direnişin ilk gününde ateşe verilen çevik kuvvete ait prefabrik polis noktası temizlenmeye, yangın sonrası oluşan hurdalar kaldırılmaya başlandı. Ortak çadır alanı olarak bu yapı mı seçildi sorusuna dayanışma üyeleri “Çevrede hijyen bir ortam sağlamak için temizlik yapılıyor. Ortak çadır alanı yapılması konusunda henüz bir karar alınmadı" diye konuştu.

Bu arada, Taksim Dayanışması'nın yaptığı toplantı sonrası aldığı ve yazılı olarak açıkladığı "devam" kararı Gezi Parkı'nda okunurken, Gezi Parkı'ndaki eylemciler de alkış ve sloganlarla destek verdi.

 

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