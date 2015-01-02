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Yaşam

Gezi Parkı'nda seyyar satıcılara dayak

Yere yatırılarak gözaltına alınmak istenen bir kişi ise fenalık geçirdi

02 Ocak 2015 15:32

Taksim Gezi Parkı'ndaki seyyar satıcılar ile sivil zabıta ekipleri arasında kavga çıktı. Sopaların kullanıldığı kavgayı görenler durumu polise bildirdi. Kavganın büyümesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgayı ayırmakta güçlük çeken polisler de zaman zaman cop kullandı. Yüzünden kanlar akan bir seyyar satıcı, polise direnince gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, seyyar satıcı polis aracıyla olay yerinden götürüldü. Yere yatırılarak gözaltına alınmak istenen bir kişi ise fenalık geçirdi. Vatandaşların su verdiği seyyar satıcı sakinleştirildi. Olay yerine basın mensuplarının geldiğini gören polis ekipleri görüntü alınmasını engelledi. Bu sırada ise sivil zabıta ekipleri hızla olay yerinden uzaklaştı.

 

Zabıtadan bizi polis kurtardı 

 

Gezi Parkı'nda seyyar çaycılık yapan Orhan Tandır “Yıllardan beri Gezi Parkı'nda seyyar çaycılık yapıyorum. 20-30 tane eli sopalı sivil zabıta ekibi geldi. Tezgahını kaldır dedi. Bize küfür etti. Daha önceden hiç uyarı yapmadan eli sopalı insanlar saldırıyor. Bunların kim oldukları belli değil. Sivil elbiseliler. Burada polis olmasa bizi öldürüyorlardı" dedi.

Seyyar arabası devrilen çaycı, “Bakın bugün sabahtan beri kazandığım para 3 lira. Dört tane çocuk okutuyorum ne yapayım” diye isyan etti. Vatandaşların yardımıyla seyyar arabasını kaldıran satıcı malzemelerini topladı.

 

 

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