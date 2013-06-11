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Gezi Parkı'ndaki polis şiddetine soruşturma açıldı

15. gününe giren Taksim Gezi Parkı direnişinde polisin şiddet kullanmasıyla ilgli soruşturma açıldı

11 Haziran 2013 21:28

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Adnan Çimen, gazetelere ve basın kuruluşlarına yazı yazarak, olaylar sırasında yaşanan polis şiddetine ilişkin soruşturma başlattığını belirterek, bu kapsamdaki fotoğraf, görüntü ve belgelerin gönderilmesini istedi.

Serkan Ocak'ın radikal.com.tr'de yer alan haberine göre,  İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Adnan Çimen, gazetelere ve basın kuruluşlarına yazı yazarak, Gezi Parkı olayları sırasında meydana gelen polis şiddetine ilişkin soruşturma başlattığını belirtti ve bu kapsamda elde edilmiş fotoğraf, görüntü ve belgelerin derhal gönderilmesini istedi.

Memur Suçları Soruşturma Bürosu’ndan Savcı Adnan Çimen, bugün Radikal’e gönderdiği yazıda şunları kaydetti:

“Kamuoyunca Gezi Parkı Olayları olarak adlandırılan eylemlere Güvenlik Güçleri tarafından yapılan muameleler sırasında zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması suretiyle orantısız güç kullanıldığı iddialarına ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatılmış olup yayın grubunuz tarafından olayların başlangıcından itibaren özellikle güvenlik güçlerinin müdahalelerine ilişkin olarak tespit edilmiş olan fotoğraf, görüntü ve sair belgelerin yer, zaman kaydı belirtilerek tarafımıza gönderilmesi hususunda gereği rica olunur.”

 

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