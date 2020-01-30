Gezi parkında kuruyan ağaçların yerine yenileri dikilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Taksim Gezi Parkı'nda 39 kuru ağacın kaldırılarak yerlerine Dişbudak, Sığla, Çitlembik, Mabet ve Ihlamur ağaçlarının dikileceğini açıkladı.

İBB'den yapılan açıklamada daha önce sökülmesine karar verilen 77 ağaçtan bir çoğunun fırtına nedeniyle kırıldığı belirtildi. Geriye 39 kuruyan ağaç kaldığı kaydedilirken bunların da Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce kaldırılarak, yerlerine uygun boyutta Dişbudak, Sığla, Çitlembik, Mabet ve Ihlamur ağaçları dikileceği açıklandı.

27 Temmuz 2017’de meydana gelen fırtınada 29 adet, 29-30 Aralık 2019 tarihlerinde meydana gelen fırtınada 6 adet, 6-8 Ocak 2020 tarihlerinde meydana gelen fırtınada 3 adet olmak üzere 38 ağaç yıkıldığı için kaldırılmıştı.

Kaldırılmasına karar verilen ve geriye kalan 39 adet kuru ağaç da Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce şimdi kaldırılarak, yerlerine uygun boyutta dişbudak, sığla, çitlembik, mabet ve Ihlamur ağaçları dikilecek.

İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin, çalışmalarla ilgili bilgi vererek Gezi Parkı’nda kuruyan çınar ağaçlarının sadece İstanbul’da değil tüm dünyada tehdit altında olduğuna dikkat çekti.

Seçkin, “Hastalık İstanbulumuzun başka bölgelerindeki çınar ağaçlarında da mevcut. Şu an için bilinen tek yöntem, hastalık tespit edilenlerin hızlıca alandan uzaklaştırılması. Geç kalındıkça hastalığın etki alanı büyüyor ve bölgedeki tüm çınarları etkiliyor” dedi.

Aynı gün yenileri dikilecek

Kaldırılacak ağaçların yerine aynı gün yenilerinin dikileceğini belirten Seçkin, “Hem Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en çarpıcı anılarına tanıklık eden hem de 1940’lı yıllardan itibaren içinde bulunduğu bölgede yer alan yeşil alan dokusunun başlangıcıdır. Gerek taşıdığı anlam, gerek kentsel doku içerisinde üstlendiği nefes alma noktası özelliğiyle, Gezi Parkı ilgiyi fazlasıyla hak ediyor” ifadesinde bulundu.