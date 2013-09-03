Utanç Müzesi, ‘Uludere’ ve ‘Gezi Parkı’nda ölenlerin eşyaları ile açılacak

Hülya Karabağlı / Ankara

Devrimci 78’liler Federasyonu Başkanı Kamber Ateş, bu yılki temanın ‘savunma ve direnme hakkı’ olduğunu söyledi. Federasyon, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) avukatlarının hukuksuzca tutuklanmalarını, Gezi Parkı eylemlerini bu yılki etkinliklerin ana teması olarak belirledi.12 Eylül’e kadar sürecek tüm etkinlikler ‘Savunma ve Direnme Hakkı’ bakışıyla gerçekleştirilecek.

Bombardımandan kalan eşyalar

Utanç Müzesi’nde, acılar karşımıza çıkacak. Federasyon Başkanı Kamber Ateş, savaş uçakları bombardımanında can veren çoğunluğu çocuk Roboskili 34 vatandaşın eşyaları ile Gezi Parkı’nda hayatını kaybedenlerin o güne ait eşyalarının sergileneceğini söyledi. “Unutmamak, Unutturmamak için” diyen Ateş, hesap sorma mücadelesine devam ettiklerini anlattı.

Mülkiyeliler Birliği’nde düzenlenen Devrimci 78’liler Federasyonu başkan ve yöneticileri bir basın toplantısı düzenledi. Kamuoyunun büyük bir ilgisini çeken ‘Utanç Müzesi’ bu yıl Ankara ve İstanbul’da eş zamanlı açılacak. 10 Eylül’de Ankara’da, 12 Eylül günü İstanbul’da açılacak.