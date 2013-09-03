T24 LogoT24 Logo
Politika

Utanç Müzesi, ‘Uludere’ ve ‘Gezi Parkı’nda ölenlerin eşyaları ile açılacak

Devrimci 78’liler Federasyonu, Utanç Müzesi’ni bu yıl Ankara ve İstanbul’da eş zamanlı açıyor. Müzede Roboski ve Gezi Parkı eylemlerinde ölenlerin eşyalarına yer verilecek

03 Eylül 2013 11:49

Hülya Karabağlı / Ankara

Devrimci 78’liler Federasyonu Başkanı Kamber Ateş, bu yılki temanın ‘savunma ve direnme hakkı’ olduğunu söyledi.  Federasyon, Çağdaş Hukukçular Derneği  (ÇHD)  avukatlarının hukuksuzca tutuklanmalarını,  Gezi Parkı eylemlerini bu yılki etkinliklerin ana teması olarak belirledi.12 Eylül’e kadar sürecek tüm etkinlikler ‘Savunma ve Direnme Hakkı’ bakışıyla gerçekleştirilecek.

 

Bombardımandan kalan eşyalar

 

Utanç Müzesi’nde,  acılar karşımıza çıkacak. Federasyon Başkanı Kamber Ateş,  savaş uçakları bombardımanında can veren çoğunluğu çocuk Roboskili 34 vatandaşın eşyaları ile Gezi Parkı’nda hayatını kaybedenlerin o güne ait eşyalarının sergileneceğini söyledi.  “Unutmamak, Unutturmamak için” diyen Ateş, hesap sorma mücadelesine devam ettiklerini anlattı.

Mülkiyeliler Birliği’nde düzenlenen Devrimci 78’liler Federasyonu başkan ve yöneticileri bir basın toplantısı düzenledi. Kamuoyunun büyük bir ilgisini çeken ‘Utanç Müzesi’ bu yıl Ankara ve İstanbul’da eş zamanlı açılacak. 10 Eylül’de Ankara’da, 12 Eylül günü İstanbul’da açılacak.

 

ETİKETLER

utanç müzesigezi parkı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24