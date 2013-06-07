Gezi Parkı'nda cuma namazına davet: Seccadeni al gel

Miraç Kandili nedeniyle perşembe akşamı Gezi Parkı'nda direnişçilere destek veren Antikapitalist Müslümanlar grubu, bugün için cuma namazı çağrısı yaptı. Gezi Parkı'nda cuma namazı için yapılan çağrıda, "herkes seccadesini alarak Taksim'e gelmeye" davet edildi.

Antikapitalist Müslümanlar grubunun fikri lideri ilahiyatçı yazar İhsan Eliaçık, Mevlit Kandili gecesi Gezi Parkı'nda izleyenlerine namaz kıldırarak direnişçiler için dua etmişti. Eliaçık, "Yarabbi! Dokuz gündür bu meydanda direniş içerisinde olan gençlerin seslerini kavli, soluklarını güçlü eyle... Zalim sultana karşı Hakkı haykıran gençleri bu memleketten eksik eyleme" diye dua etmişti.

Antikapitalist Müslümanlar, dün de, bugün için Gezi Parkı'nda cuma namazı çağrısı yaptı. Facıbook'taki "Kapitalizmle Mücadele Derneği" sayfalarından yapılan çağrıda, "Taksim Gezi Parkı'nda cuma namazı kılınacaktır. Seccadenizle birlikte herkesi namaza katılmaya davet ediyoruz" dendi.