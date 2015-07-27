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Gezi Parkı'ndaki şüpheli paket patlatıldı

Şüpheli paket fünye yerleştirilerek kontrollü şekilde patlatıldı

27 Temmuz 2015 20:11

Gezi Parkı’nda bulunan AKM’nin yolunda poşete sarılı şüpheli paket bulundu. Paketin bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı. Bomba imha uzmanlarının olay yerine geldiği bildirildi.

Paketin uzmanlar tarafından ilk fünye ile patlatılamaması üzerine ikinci bir fünye yerleştirilerek kontrollü şekilde patlatıldı.

Habertürk'ün haberine göre, patlamanın ardından çevredeki camların kırıldığı görüldü.

Çevrede paniğe neden olan ve bomba uzmanının iki kez patlattığı paketten içi bulgurla dolu düdüklü tencere çıktı.

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