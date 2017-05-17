Gezi Parkı'na yapılacak ekolojik köprünün görselleri ortaya çıktı

Taksim Gezi Parkı ile Maçka Demokrasi Parkı'nı birbirine bağlayacak 'Taksim Gezi Parkı Ekolojik Yaya Köprüsü'nün görselleri belediye tarafından basınla paylaşıldı.

Köprünün Taksim Gezi Parkı'nı, Asker Ocağı Caddesi üzerinden, Harbiye-Maçka Demokrasi Parkı'yla bağlayarak sahile ulaştıran kesintisiz bir güzergah olacağı belirtildi.

Açıklamaya göre köprünün haziran sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Yaya köprüsünde kır çiçekleri ve çayır türlerinin olacağı, toprak dolgü üzerine çim ekileceği duyuruldu.

DHA'nın haberine göre Köprü, Asker Ocağı Caddesi üzerinde 25.65 metrelik kısmıyla yeralırken toplamda 32 metre boyunda, 9.60 metre eninde olacak.

İBB'den yapılan açıklamada köprü peyzajında; Huş Ağacı, Amerikan Sığla, Ihlamur, Akdeniz Servisi gibi Ağaçlar, Kelebek Çalısı, Çalı Erguvan, Kırmızı Gövdeli Kızılcık, Sürünücü Dağ Muşmulası, Kırmızı Yapraklı Taflan, Filbahri, Menengiç, Katır Tırnağı, Beyaz Çiçekli Keçi Sakalı gibi Çalılar,ÿ Kareks, Pampas Otu, Gaura (Bol ve sık çiçekli), Japon Kan Çimi, Süsen, Fener Çiçeği, Lavanta, Gümüş Otu, Biberiye gibi Otsu Bitkiler / Çok Yıllık (Perennial) Çiçekler ile Funda Çiçeği, Mavi Çim, Dam Koruğu ve Kekik gibi Yerörtücü Bitkiler ve Kaya Sarmaşığı türleri yer alacağı belirtildi.