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Kültür-Sanat

"Gezi Parkı'na taşıdığımız performans pankartından esinlendik"

Niyazi Selçuk, gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı

31 Ekim 2016 20:03

Bir zamanlar İstanbul Bienali basın toplantısını basan, “İnsan mıyız?” diye soranlar bugün İKSV Tasarım Bienali’nin danışmanı olunca büyük reaksiyon aldılar. Niyazi Selçuk tepkiler üzerine açıklama yaptı:

Basına ve Kamuoyuna;

3. İstanbul Tasarım Bienali Konsept Danışmanlığını Kamusal Sanat Laboratuvarı olarak üstlenmekten gurur duyarız.

13. İstanbul Bienali’nin kamusal toplantılarından biri olan “Kamuya Hitap Etmek” oturumunda, oturuma müdahale ettiğimiz sırada sahnede sergilediğimiz ve onlara sorduğumuz performansın sorusu, bugün 3. İstanbul Tasarım Bienali ekibi tarafından Tasarım bienalinin yeni konsepti olarak tanıtıldı. İKSV 3.Tasarım Bienali’nin ana konseptini, Kamusal Sanat Laboratuvarı olarak Gezi Direnişi sırasında da Gezi Parkı’na taşıdığımız bu performans pankartından esinlendik. Umarız danışmanlığımızdan memnun kalırlar. Bundan sonraki bienaller içinde işbirliğimiz devam edecektir.

Kamusal Sanat Laboratuvarı

* Bu yazı Sanatatak.com'dan alınmıştır

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