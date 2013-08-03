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Polis Taksim'de göstericilere müdahale etti; yaralananlar oldu

TGB üyelerinin İstiklal Caddesi'ndeki protestoları sürerken; polis Gezi Parkı'nı yine kapattı. Beyoğlu'nda ara sokaklarda göstericilere müdahale eden polis 40'tan fazla kişiyi gözaltına aldı

03 Ağustos 2013 21:03

Ergenekon davasının 5 Ağustos'taki karar duruşmasında Silivri'de gösteri düzenlemeye hazırlanan İşçi Partisi, Türk Gençlik Birliği (TGB) üyeleri ile Aydınlık gazetesi yöneticilerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 20 kişinin sabah saatlerinde gözaltına alınması üzerine, Taksim Meydanı'nda toplanma kararı alan göstericilere polis sert bir şekilde müdahale etti. Birçok kişinin hafif yaralandığı olaylarda plastik mermi, biber gazı ve tazyikli su kullanan polis, 40'tan fazla kişiyi gözaltına aldı.

Sosyal medyada yapılan Taksim Meydanı’nda toplanma çağrısı öncesinde Beyoğlu’nda tansiyon yine yükseldi. Gezi Parkı'nı, Taksim Meydanı’nın bir kısmını ve Cumhuriyet Anıtı’nı kapatan polisin hemen her ara sokağı 10-20 kişilik çevik kuvvet timleriyle tutması Beyoğlu esnafının tepkisine neden oldu.

 

TGB eylemleri sürüyor

 

Alınan geniş güvenlik önlemleri çerçevesinde İstiklal Caddesi’nin girişine de TOMA konuşlandırıldı.

Öte yandan bölgede TGB'nin (Türkiye Gençlik Birliği) çok sayıda üye ve yöneticisinin gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar ise zaman zaman küçük gruplar halinde sürdürdü.

 

Polis müdahalesi başladı

 

Bu arada, saat 19.30 sıralarında İstiklal Caddesi'nde toplanan gruplara yönelik polis müdahalesi başladı. Polis, tazyikli su ve biber gazı ile İstiklal Caddesi ve ara sokaklarda toplanan gruplara yer yer müdahale etti.

 

Çok sayıda gözaltı var

 

Mis Sokak'ta yoğunlaşan polis müdahalesi sırasında plastik mermi, biber gazı ve tazyikli su kullanıldı. Gösteriler sırasında çevredeki kafetaryalarda oturan vatandaşlar da polis müdahalesinden zarar gördü. Bir kişi plastik mermiyle başından hafif şekilde yaralanırken, vatandaşlar polise tepki gösterdi. Bu arada müdahale sırasında 10 kadar kişinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

 

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Havanın kararmasıyla birlikte 40'tan fazla gösterici gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Radikal gazetesi muhabiri Alp Buğra Bahadır Gültekin de yer aldı. Gültekin, bir süre sonra serbest bırakıldı.

 

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