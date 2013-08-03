İstanbul ve Ankara'da İşçi Partisi, TGB, Aydınlık'a baskın; 20 gözaltı

Silivri'de pazartesi günü yapılacak olan Ergenekon davası karar duruşması öncesi, herkesi Silivri'ye çağıran TGB (Türkiye Gençlik Birliği) yöneticilerine karşı polis sabah erken saatlerde İstanbul ve Ankara'da büyük bir operasyon başlattı. TGB'nin İstanbul il binasında polis arama yaparken, TGB yöneticileri, İşçi Partisi ve Aydınlık Gazetesi yöneticilerinin evlerinde de arama yapıldığı ve 20 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Sabah saatlerinde Türkiye Gençlik Birliği'nin (TGB) Beyoğlu'ndaki il binasına gelen polis, arama başlattı. Bu arada çevik kuvvet polisleri çevrede de geniş güvenlik önlemi aldı. TGB il binasına çıkan sokakların hepsi kapatıldı.

TGB İstanbul İl Merkezi, TGB İstanbul İl Başkanı Olgu Özdemir, TGB Genel Başkan Yardımcısı Utku Faik Yılmaz, Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel, İşçi Partisi İstanbul İl Başkanı Osman Bilge Kuruca ve İşçi Partisi İstanbul İl Yöneticisi Emine Akfırat, Silivri Nöbet çadırının kurucusu Hıdır Hokka'nın evlerinde arama başlatıldı.

TGB Genel Başkanı Çağdaş Cengiz'in de aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Mustafa Kaya, Ulusal Kanal (Ankara) muhabiri Mehmet Kıvanç, Aydınlık muhabiri Osman Erbil ve İşçi Partisi Ankara İl Başkanı Osman Yılmaz'ın da evlerinde arama yapıldığı bildirildi.

Silivri aileye kapalı

TGB İstanbul İl Merkezi, TGB İstanbul İl Başkanı Olgu Özdemir, TGB Genel Başkan Yardımcısı Utku Faik Yılmaz, Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel, İşçi Partisi İstanbul İl Başkanı Osman Bilge Kuruca ve İşçi Partisi İstanbul İl Yöneticisi Emine Akfırat, Silivri Nöbet çadırının kurucusu Hıdır Hokka'nın evlerinde arama başlatıldı. TGB Genel Başkanı Çağdaş Cengiz'in de aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

'5 Ağustos'ta Silivri'ye' çağrısı yapmıştı

Türkiye Gençlik Birliği, Silivri'de 5 Ağustos Pazartesi günü yapılacak olan Ergenekon davasının karar duruşması öncesi herkesi Silivri'ye çağıran bir duyuru yapmıştı.

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, dün Ergenekon davasının karar duruşmasına izleyici anlınmayacağını açıklamış, Silivri'de toplanacakların 'kanunsuz gösteri' olarak değerlendirileceğini söylemişti.



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Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Mustafa Kaya, Ulusal Kanal (Ankara) muhabiri Mehmet Kıvanç, Aydınlık muhabiri Osman Erbil ve İşçi Partisi Ankara İl Başkanı Osman Yılmaz'ın da evlerinde arama yapıldığı bildirildi.