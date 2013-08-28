Gezi Parkı revirinin ilaçları teşhir edildi

İstanbul Sağlık Müdürlüğü, Taksim Gezi Parkı olaylarında toplanan ilaçlar ve sağlık malzemelerini sergiledi. Müdürlükten yapılan açıklamada "Taksim Gezi Parkı'nda 1-6 Haziran tarihleri arasında meydana gelen olaylar neticesinde 'Revir' adı altında oluşturulan birimlerden toplanan muhtelif ilaç, serum ve sarf malzemesi İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın emri ile toplatılmıştır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden 22.07.2013 tarihinde teslim alınan tıbbi malzeme ve ilaçların tasnifi yapılmak üzere Müdürlüğümüzce, Bakırköy Depo'ya kaldırılmıştır" denildi.

Taner Yener'in Radikal'de yayımlanan haberine göre, açıklamada ayrıca, belirlenen 519 adet serumun bir kısmının üzerinde "Hastane malıdır. Satılamaz" ibaresinin olduğuna da yer verildi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nce yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Depo'da bulunan ilaç, serum ve tıbbi sarf malzemelerinin tasnif ve sayım işlemleri 25 Temmuz'da tamamlanmıştır. Tasnif sonucu 22 bin 318 muhtelif tıbbi sarf malzemesi, 7 bin 690 muhtelif ilaç ve 519 adet muhtelif serum tespit edildi. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı'nca yapılan çalışmalar neticesinde İlaç Takip Sistemi (İTS) çalışması sonucu sayım sonrasında ele geçirilen verilerde; 4 bin 107 karekodlu (ilaçların tedarik ve dağıtım süreçlerindeki geçmiş ve güncel konum bilgilerinin takibi) olduğu tespit edilmiştir. Depoda bulunan 3 bin 989 kutu karekodlu ilacın eczane menşeili olduğu tespit edilmiştir. Karekod sistemiyle ilaçların menşei takip edilebilmektedir. Bu ilaçların müdürlüğün Bakırköy'deki deposunda bulunmasına karşın; 2 bin 161 ilacın halen eczanede olduğu, bin 740 kutu ilacın satıldığı, 87 kutu ilacın arada olarak tespit edildiği gözükmektedir. Kalan diğer ilaçlardan; 66 kutu ilacın çeşitli ecza depolarında, 11 kutu ilacın hastanelerde ve 41 kutu ilacın da üreticide olduğu tespit edilmiştir. Depoda kalan 3 bin 583 kutu ilaç karekodsuz olduğundan dolayı takibi yapılamamıştır"

519 serumun üzerinde 'hastane malıdır satılamaz' ibaresi

Açıklamanın sonunda, "Serumlarda ilgili yapılan çalışma neticesinde, seri numaralarına göre üreticilerin serumları sattıkları yerler tespit edilmiştir. Belirlenen 519 adet serumun bir kısmının üzerinde 'Hastane malıdır satılamaz' ibaresi olduğu gözlenmiştir. Elde edilen tüm bilgiler Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı'na bildirilmiş olup, bundan sonrası süreç İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu tarafından yürütülecektir" denildi.

Öte yandan sergilenen ilaçlardan bazılarının son kullanma tarihlerinin ' Ocak 2013' yazdığı görüldü.