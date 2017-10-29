T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Gezi Parkı protestolarında yaşamını yitiren Mehmet Ayvalıtaş'ın kardeşi dünyaevine girdi

Düğüne Gezi Aileleri de davet edildi

29 Ekim 2017 04:14

Gezi Parkı protestoları sırasında hayatını kaybeden Mehmet Ayvalıtaş’ın kız kardeşi Gül Ayvalıtaş dünyaevine girdi. İstanbul Esentyurt’ta gerçekleşen düğüne Gezi aileleri de davet edildi.

Baba Ali Ayvalıtaş, duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Geziden beri bir aile gibi olduğumuz ve kendimize Gezi Aileleri diyoruz Mehmet’in ölümünden sonra hemen eşimin kaybı beni daha derinden etkiledi bugün hep şu duygu ile kızımı duvağı ile seyrederken keşke Mehmet de Fadime ana da olsaydı dedim ama kızımın ve ailemin bu mutlu gününde yoklar. Bizlere bu acıları yaşatanlar halen adalet önünde cezalandırılmadılar. Dram gibi sahne mahkemeler herkes üzerine düşen görevi sanki yapıyormuş gibi tiyatro oynanıyor. Biz biliyoruz bu sistem ceza vermeyecek ama inanıyorum Mehmet'in ve tüm Gezi şehitleri ve gazilerinin bir gün mutlaka hesabı sorulacaktır. Beni bu mutlu günümde yalnız bırakmayan dostlarım ve katılmayıp mesaj yollayan Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür ederim. İnanın çok mutluyum.”

Gezi Parkı protestoları sırasında ayağından yaralanan Aydın Aydoğan da düğüne katılanlar arasında yer aldı. “Tüm acılarımıza rağmen ayakta ve hayata tutunmaya çalışıyoruz inanmak istiyoruz adalet in tecelli edeceği günü bekliyoruz” diyen Aydoğan, “Mehmet’in kaybı  aileye büyük bir ızdırap yaşattı onları birazcık mutlu görmek biz gezi gazilerini de mutlu ediyor gelen gelemeyen tüm dostlara teşekkürler” ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

gül ayvalıtaşdüğünmehmet ayvalıtaşgezi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24