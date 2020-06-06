Gezi Parkı protestolarında gözünü kaybetmişti; bilirkişi raporunda olay anı incelenmedi

Erdal Sarıkaya’nın, Gezi Parkı protestoları sırasında polisin attığı biber gazı kapsülünün isabet etmesi sonucu gözünü kaybetmesine neden olan olayla ilgili olarak hazırlanan bilirkişi raporunda, olay anı incelenmedi

Erdal Sarıkaya’nın, Gezi Direnişi sırasında polisin attığı biber gazı kapsülünün isabet etmesi sonucu sağ gözünü kaybetmesine neden olan olayda polislerin tespiti için istenen bilirkişi raporu hazırlandı.

BirGün'de yer alan habere göre dosyası Faili Meçhul Büro’ya giden Sarıkaya, dosyayı yeniden savcılığa sunup bilirkişi raporu hazırlanmasını istedi. Talep üzerine yeniden hazırlanan raporda, olayın gerçekleştiği saatin incelenmedi. Sarıkaya’nın vurulma anı için verdiği beyanda tarihi ve saati 11 Haziran 2013 saat 23.30 ve 12 Haziran saat 02.00 olarak belirtti. Hazırlanan bilirkişi raporunda ise 6 Temmuz 2013 tarihinde 18.00-19.00 saatleri arasında inceleme yapıldı.

"Failleri bulmaya yönelik değil"

Bilirkişi raporunu BirGün’e değerlendiren Sarıkaya’nın avukatı Danış Akpolat, incelemenin failleri bulmaya yönelik yapılmadığına dikkat çekti. İncelemenin olay yeri, saati ve olayla ilgisi olmadığını işaret eden Akpolat, şu ifadeleri kullandı: “Ulusal Kriminal Büro’nun yaptığı incelemeden referans alınmadığını düşünüyoruz. Soruşturmada bütünlük açısından bu tarz bir inceleme yapılamaz. Tüm bu eksik noktalarda bir inceleme yapılması için itirazlarda bulunacağız. Bu rapor dosyanın sürüncemede bırakılmasına yönelik birçok işlemden biri. 2014’ten bu yana bir yol alınabilmiş değil. Atıyorum telsiz kayıtlarını istiyorsunuz başka bir belge gönderiliyor. Emniyet Müdürlüğü, somut anlaşılabilir bir evrakı 6 senedir gönderebilmiş değil.”