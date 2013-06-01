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Dünya

AB ve ABD'den Türkiye'ye 'Gezi Parkı' uyarısı

Taksim Gezi Parkı olaylarına uluslararası alanda da tepkiler gelmeye başladı. Avrupa Birliği’nden bugün konuya ilişkin açıklama Komisyon’dan geldi

01 Haziran 2013 00:42

Taksim Gezi Parkı eylemlerinde polisin göstericilere müdahalesiyle ilgili Avrupa Komisyonu ve ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü'nden açıklama geldi.

Taksim Gezi Parkı eylemlerinde polisin göstericilere müdahalesiyle ilgili Avrupa Komisyonu ikinci bir açıklama yaptı.

Komisyon açıklamasında 'polisin aşırı ve orantısız güç kullanımını' kınayarak şu ifadelere yer verdi: "Avrupa Komisyonu İstanbul'da polis ve göstericiler arasında yinelenen çatışmalar endişe duymaktadır. Göstericilere karşı tüm aşırı ve orantısız güç kullanımı kınıyoruz. AB olarak ifade özgürlüğü ve toplanma özgürlüğü dahil olmak üzere temel haklar, garanti önemini hatırlamak istiyoruz. Herhangi bir sınırlama AİHS ve AİHM içtihatları ile tanımlanan sınırlar içinde olmalıdır."

 

ABD'den de açıklama

 

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki de Taksim Gezi Parkı'ndaki olaylarla ilgili "Polisin protestocuları dağıtması sırasında yaralananların sayısına dair kaygılıyız. Türkiye'nin uzun vadeli istikrarı, güvenliği ve refahını en iyi garanti altına almanın yolu, ifade, toplanma ve dernek kurma gibi temel özgürlüklerin onaylanmasından geçiyor. Öyle görülüyor ki bu bireyler de (eylemciler) bunu yapıyordu" dedi.

Psaki, günlük basın brifinginde Gezi Parkı'ndaki protestolara ilişkin soruları da yanıtladı.

Özgürlüklerin sağlıklı demokrasiler için kritik önemde olduğunu belirten Psaki, Türkiye'nin uzun vadeli istikrarı, güvenliği ve refahını en iyi garanti altına almanın yolunun, ifade, toplanma ve dernek kurma gibi temel özgürlüklerin onaylanmasından geçtiğini söyledi.

Psaki, "Polisin protestocuları dağıtması sırasında yaralananların sayısına dair kaygılıyız. Öyle görülüyor ki bu bireyler de (eylemciler) bunu yapıyordu. Bu özgürlükler, tüm sağlıklı demokrasiler için kritik önem taşımaktadır" diye konuştu.

Psaki, bu aşamada Uluslararası Af Örgütü'nün konuyla ilgili raporlarının olduğuna işaret ederek, kendilerinin de halen olaylarla ilgili bilgi edinmeyi sürdürdüklerini, dolayısıyla şu anda aktarabileceği daha fazla somut bir detayın bulunmadığını belirtti.

"Bölgedeki Amerikalıların güvenliklerine dair kaygılarının olup olmadığına" dair soru üzerine Psaki, "Tabii ki bunu gözlüyoruz. Biliyorsunuz, kaygılarımız olduğu durumlarda ihtiyaca göre düzenli güncellemeler (seyahat uyarıları) yapıyoruz. Şu aşamada bu olmadı ve hala bu olaylarla ilgili ayrıntılara bakıyoruz" ifadesini kullandı.

Psaki, "Türk yetkililere ya da İstanbul'daki protestoculara herhangi bir tavsiyeniz var mı?" yönündeki soruyu ise "Alanda olan gelişmelere dair hala detaylar topluyor olduğumuzu gözönüne alırsanız, bunu yapmam benim açımdan zor. Elbette evrensel olarak barışçıl protestoları destekliyoruz, bu olayda da olduğu gibi. Ancak önümüzdeki birkaç gün içerisinde belki söyleyecek daha çok şeyimiz olur" diye yanıtladı.

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