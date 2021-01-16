Gezi Parkı'nda soğuktan titrerken bulunan Nijeryalı yardımları kabul etmedi

İstanbul Beyoğlu Gezi Parkı'nda çıplak ayakla duran Nijeryalı olduğu öğrenilen kişi, yardımları kabul etmedi.

Gezi Parkı’nda çıplak ayakla duran ve titreyen kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Nijeryalı olduğu belirtilen kişiyi hastaneye götürmek istedi. 25-30 yaşlarındaki genç sağlık ekiplerinin hastaneye götürme teklifini reddetti.



Parkta seyyar satıcılık yapan bir çaycı üşüdüğünü düşündüğü kişiye çay ikram etmek istedi. Çayı da reddeden Nijeryalı gence parkın güvenlik amiri ayakkabı getirdi. Nijeryalı genç getirilen ayakkabıyı da reddederek giymek istemedi. Bunun üzerine vatandaşlar bu kişiye ayakkabıyı girdirmeye çalıştı ayakkabıyı giymeyen Nijeryalı oturduğu yerden kalkarak parktan uzaklaştı.

"Dün de buradaydı, yardımları reddediyor"

Çıplak ayak duran gence ayakkabı getiren Gezi Parkı'nın güvenlik amiri Doğukan Bulut "Hava soğuk ve bu halde gördük devletin imkanlarını sunduk fakat kabul etmeyip reddediyor. Dün de buradaydı zaman zaman geliyor ama tüm yardımları reddediyor" diye konuştu. (DHA)