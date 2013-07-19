Gezi Parkı gözaltılarında 8 kişi daha serbest

Gezi Parkı olaylarına yönelik geçtiğimiz salı günü gözaltına alınan 29 kişi bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. hurriyet.com.tr'nin haberine göre, savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden 4'ünü tutuklama istemiyle, 4'ünü adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 25 kişi serbest bırakıldı. Adliye kapısında bekleyen gözaltına alınanların yakınları serbest bırakılma kararı üzerine büyük bir sevinç yaşadı.

Kalabalık daha sonra serbest kalanları karşılamak için C Blok'un çıkış kapısına toplandı. Serbest kalıp dışarı çıkanları kapı önünde aileleri, yakınları ve sevenleri kucaklarken, bazı vatandaşların gözyaşına boğulduğu görüldü. Serbest kaldığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Hasret Deniz Özçelik, "Serbest kalacağımızdan hiç şüphemiz yoktu. Ellerinde delil olarak bulunan şeyler çok komikti. Evden ablamın iki fuları, arkadaşlarımızın evinden sirkeler alınmış, çok saçma bir iddianameydi. Halkı isyana teşvik ve emniyet güçlerine ve araçlarına taşlamak ile suçlandık" dedi.



'Bu vatan için 40 yılda yatsam feda olsun'

Zafer Alpuğan, "Ellerinde delil olarak bulunan tek şey kitaplarımızdı. Bu vatan için değil dört gün, 40 yılda yatsam feda olsun" diye konuştu. İstanbul Ünversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olduğu belirtilen Barış Alpuğan da "Bize Gezi Parkı direnişi sırasında çekilmiş fotoğraflarımızı gösterdiler. Bugün milyonlarca insan Anayasayla birikte güvence altına alınmış, demokatik haklarını kullanarak sokaklara döküldü. Dolayısıyla olması gereken sonuç buydu. İçerde dört arkadaşımız var inşallah onlarda serbest kalacaklar" diye konuştu. Grup sık sık "Her yer Taksim her yer direniş", "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam" şeklinde slogan attı. Grubun adliye önündeki meydanda bekleyişi devam ediyor.

Gözaltında üniversite tercihi

Lise öğrencisi Hasret Deniz Özçelik, gözaltına alınmasından 72 süreyle serbest bırakılmazsa üniversite tercihlerini yapamayacaktı. Ancak bir polisin, “istersen tercihlerini yapabilirsin, izin vereceğiz” demesi üzerine Deniz Özçelik, avukatı aracılığıyla şifresini, istediği okulları ve bölümleri babasına yolladı. Bu sayede gözaltındayken tercihlerini yapabildi. İlk tercihi ise İstanbul Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı bölümü oldu.

Gezi Parkı olaylarıyla ilgili tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen 4 kişi de serbest bırakıldı.