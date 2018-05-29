Gezi Parkı eylemlerinin 5. yılında hayatını kaybedenler anılacak

Gezi direnişi sırasında kurulan Taksim Dayanışması, 31 Mayıs'ta direniş sırasında hayatını kaybedenlerin hatıra ve taleplerine sahip çıkmak için Gezi Parkı'nda olacak.

Dayanışmadan yapılan açıklamada şu çağrıda bulunuldu; "Taksim Dayanışması olarak çocuklarımızın hatıralarına ve taleplerine sahip çıkmak için ellerimizde çiçekler, yüreklerimizde taşıdığımız barış ve kardeşlik duygularıyla 31 Mayıs saat 19.00'da parkımıza gideceğiz.#Gezi5Yaşında #GeziKalır"

2013 Mayıs sonunda başlayan Gezi Direnişi sırasında ülkenin çeşitli yerlerinde milyonlarca kişi sokaklara çıkmış, Ali İsmail Korkmaz, Ethem Sarısülük, Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert, Medeni Yıldırım, Berkin Elvan, Ahmet Atakan ve Hasan Ferit Gedik direnişin sürdüğü sırada yaşamını yitirmişti.