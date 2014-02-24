Gezi Parkı eylemlerine 'Ermeni işi' diyen güreşçi Kayaalp, Olimpiyatlardan men edilebilir

Gezi Parkı eylemleri sırasında yapılan gösterilere '‘Ermeni işi’' diyen ve ırkçılık yaptığı gerekçesiyle Uluslar Arası Olimpiyat Komitesi’ne (IOC) sevk edilen Rıza Kayaalp. '’ırkçılık'’ konusunda hassas olan (IOC) Uluslar Arası Olimpiyat Komitesi cezayı onaması durumunda Olimpiyatlardan men edilebilecek.

Rıza Kayaalp’in 16-22 Eylül 2013 tarihinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda yarışabilmesi için, Türkiye adına FILA'da görevli delegelere spor bakanlığı ve spor genel müdürlüğü tarafından baskı yapılmıştı.

Türk delegelerin bireysel çabaları ve federasyonun görüşmeleri ile Rıza Kayaalp'in 6 aylık cezası Dünya şampiyonası sonrasında görüşülmek üzere ertelenmişti. Ertelenen ceza ile Dünya şampiyonasına katılan Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp bu şampiyonada bronz madalya kazanmıştı. Ancak İran'lı sporcunun dopingli çıkmasından dolayı Kayaalp gümüş madalya kazanan isim olmuştu.

Ancak Macaristan'da yapılan dünya şampiyonasında, Kayaalp'in durumu görüşülemedi. FILA Disiplin Kurulu Başkanı ve FILA Başkan Vekili İtalyan Matteo Pellicane o dönemde kanser tedavisi nedeniyle hastanede yatıyordu. 09.12.2013 Aralık ayında tedavi gördüğü hastanede vefat eden Pellicone'nin yerine kimse atanmamıştı. Bu nedenle Fıla disiplin kurulu o tarihten bu güne kadar toplanmadı.

Rıza dosyasına FILA Hakimi ve Spor Avukatı Aldo Albanese bakacak

Edinilen bilgiye göre FILA Yönetim Kurulu 28-29 Şubat tarihlerinde Roma'da toplanacak. Bu toplantıda FILA Disiplin Kurulu başkanı vefat eden Matteo Pellicane'in yerine dosyaya, FILA Hakimi ve spor avukatı Aldo Albanese'nin bakacağı öğrenildi. Rıza Kayaalp'in 6 aylık ertelenen cezasını onanır ve 'Irkçılık' olarak değerlendirilirse Rıza, 2016 Olimpiyatlarından men edilebilecek. '’ırkçılık'’ konusunda hassas olan (IOC) Uluslar Arası Olimpiyat Komitesi disiplin kurulu, disiplin talimatına göre daha önce bir Yunanlı sporcunun söylemlerini 'ırkçılık' olarak değerlendirerek Olimpiyatlardan men etmişti.

Kayaalp, Gezi Parkı eylemleri sırasında Twitter'da “Ermenilere bıraktınız meydanı, Allah belanızı versin eylemci çapulcuları. Ermenistan halkı kutlama yapıyormuş Taksim'i işgal ettik Türkiye’ye rahatça hakaret edebiliyoruz diye. Sizin yaptığınız eylemi s.... Vatan hainleri.” mesajını paylaşmıştı.