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Gezi Parkı eylemlerinde yaralanan Lobna Allami yürümeye başladı

Lobna Allami, 31 Mayıs’ta polisin attığı biber gazı kapsülü ile ağır yaralanmıştı. Cumhuriyet Anıtı önünde yerde titrerken kameralara yansımıştı

02 Temmuz 2013 12:21

Gezi Parkı eylemlerinde yaralanan ilk kişi olan, 34 yaşındaki Filistin asıllı Türk Lobna Allami, yakınlarının yardımıyla ayağa kalkabildiği belirtildi. Allami’nin sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği belirtildi.

ODTÜ Felsefe bölümü mezunu Lobna Allami, 31 Mayıs’ta polisin attığı biber gazı kapsülü ile ağır yaralanmıştı. Cumhuriyet Anıtı önünde yerde titrerken kameralara yansıyan Lobna Allami, tedavi için Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Hürriyet gazetesinden Seyit Erçiçek'in haberine göre, yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen Allami, 1 ayda 2 kez beyin ameliyatı geçirdi. Allami, hafta sonu yakınlarının yardımıyla ayağa kaldırıldı. Doktor kontrolünde sıvı besin almaya başlayan Lobna Allami’nin yaşadıklarını hatırlamadığı ve hiç konuşmadığı açıklandı.

Beynindeki hasarın, tedavinin ilerleyen safhalarında ortaya çıkacağı belirten doktorlar, kafasından alınan kemik parçasının da tedavinin durumuna göre yerine yerleştirileceğini söylediler. Lobna’nın Gezi Parkı’nda çektiği facebook sayfasındaki kapak fotoğrafında ise “AVM değil Park” yazıyor.

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