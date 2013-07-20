Gezi Parkı eylemlerinde biber gazı kapsülü ile yaralanan Lobna Al Lami taburcu edildi

Gezi Parkı protestoları sırasında başından gaz kapsülüyle yaralanıp, konuşma ve hareket kabiliyetini yitiren Lobna Al Lami, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden taburcu edildi.

Seyit Erçiçek'in Hürriyet gazetesinde yer alan haberine göre, Al Lami, Ankara’da yaşayan kızkardeşi Fatin’in evinde kalacak, tedavi için GATA’ya gidecek, gerekirse yurtdışına gönderilecek.

Mustafa Ali Tombul’un sağlık durumu iyiye gidiyor

Gezi olaylarında başından gaz kapsülüyle yaralanan 16 yaşındaki Mustafa Ali Tombul’un sağlık durumu da iyiye gidiyor. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi süren gencin annesi Öznur Karaağaç Aygün, “Sabah seslendim. Gözlerini kocaman açaıp elimi tuttu. Ağladı. Konuşmaya çalıştı. İnşallah iyi olacak” dedi.

Berkin'in durumu ciddi

Başından gaz kapsülüyle yaralanan ve Okmeydanı Hastanesi’nde tedavisi süren 14 yaşındaki Berkin Elvan’ın durumu ciddiyetini koruyor. 34 gündür yoğun bakımda tutulan çocuğun babası Sami Elvan, “Umudumuzu kaybetmedik” diye konuştu. Ali ve Berkin için savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.