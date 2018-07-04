Gezi Parkı eylemlerinde bayrak satan Sarıçiçek 5 yıl sonra beraat etti

Gezi Parkı eylemleri sırasında, İstiklal caddesinde düzenlenen bir yürüyüş sonrası bayrak satıcısı Ali Sarıçiçek'in de bulunduğu 20 sanığın yargılandığı dava 5 yıl sonra karara bağlandı. Mahkeme tüm sanıkların beraatına karar verdi.

Sözcü'den Fatma Vurgun'un haberine göre, Gezi Parkı olayları sırasında bayrak satan Ali Sarıçiçek, göstericilerle birlikte gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.10 gün cezaevinde kalan Sarıçiçek yapılan itiraz üzerine tahliye edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Sarıçiçek'in de arasında bulunduğu 20 kişi için "Görevi yaptırmamak için direnme" ve "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet" suçlarından 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde 5 yıl süren dava geçtiğimiz günlerde karara bağlandı. Mahkeme, 20 sanık hakkında beraat kararı verdi. Gerekçede, sanıkların birbirlerini tanımadıkları ve sosyal medyadaki çağrı üzerine toplandıkları vurgulanarak, "Bu toplanmanın barışcıl olmadığını söylemek mümkün değildir. Sosyal medyadaki çağrı ve bildirimlerin başlangıcındaki amacı meşrudur pek çok sıradan kesim insan bir araya gelmiştir" ifadesine yer verildi.

Bayrak satıcısının eşi: Biz 7 kişilik örgütüz

Bayrak satıcısı Ali Sarıçiçek'in eşinin sözleri uzun süre konuşulmuştu. Eşinin tutuklanması üzerine adliye önüne çocuklarıyla birlikte gelen Merhamet Sarıçiçek, "Tamam benim kocam örgüt kurdu. Biz yedi kişilik örgütüz. 5 tane çocuğum var" sözleriyle tepki göstermişti.