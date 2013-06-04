Gezi Parkı eylemcisi gaz bombası kapsülü ile bir gözünü kaybetti!

Antalya'daki gösterilerde polisin ateşlediği gaz bombası kapsülünün isabet ettiği 18 yaşındaki Vedat Oğuz gözünü kaybetti. 5- 6 metreden atılan fişeğin Oğuz'un gözünü kaybetmesine neden olduğunu açıklandı.



Taksim Gezi Parkı eylemcilerine destek amacıyla Antalya'da Cumartesi gecesi yapılan eylemde yapılan müdahalede 18 yaşındaki Vedat Oğuz'un gözüne, yakın mesafeden ateşlenen gaz bombası kapsülü isabet etti. Yüzü kanlar içinde kalan ve yere yığılan Oğuz için göstericilerle polis çatışmayı durdurdu. Olay yerine gelen ambulansa konulan Vedat Oğuz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Hayati tehlikesi sürüyor



Tedaviyi yürüten Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cemil Apaydın, 5- 6 metreden atılan fişeğin Vedat Oğuz'un gözünü kaybetmesine neden olduğunu açıkladı. Oğuz'un göz çevresindeki kemiklerin ve burnunun kırıldığının tespit edildiğini belirten Prof. Dr. Apaydın, göz ve kulak burun boğaz uzmanları ile plastik cerrahların birlikte gerçekleştirdiği ameliyat sonucunda Vedat Oğuz'un sağ gözünün görme yetisini tamamen kaybettiğinin belirlendiğini, tedavinin gözü yerinde tutmaya çalışmak olarak devam ettiğini kaydetti. Sürecin başarılı geçmemesi halinde 6 ay sonunda gözün alınarak yerine protez göz takılacağı bildirildi.



Aile yasal süreç başlatıyor



Baba Abdülkerim Oğuz, oğlunun olay günü arkadaşları ile gezmeye gittiğini belirterek şöyle dedi:

"Bu olaylara nasıl karıştı, neden oradaydı bilemiyorum. Biz oğlumuzdan hastaneye kaldırıldıktan sonra haberdar olduk. Onu hastaneye getirenler polisin yakın mesafeden hedef gözeterek ateş ettiğini söylüyor. Oğlum gencecik yaşında gözünü kaybetti. Bunun sorumlularının hesap vermesini istiyorum. Avukatlar vasıtası ile savcılığa suç duyurusunda bulunacağım."