Gezi Parkı dünya gündeminde: #SanaGeziyiYıktırmayacağız

Danıştay 6. Dairesi, Gezi Parkı’na Topçu Kışlası yapılmasını ve ağaçların kesilmesini içeren, bu nedenle Türkiye çapında eylemlere neden olan Taksim Yayalaştırma Projesi'ne ilişkin geçen yıl verdiği iptal kararı oy çokluğuyla kaldırdı. Gezi Parkı’na Topçu Kışlası yapılmasıyla ilgili iptal kararının kaldırılmasının ardından sosyal medyada konuyla ilgili yapılan paylaşımlar hızla çoğaldı. #SanaGeziyiYıktırmayacağız etiketi Türkiye gündemi TT listesinde 1. sıraya yükseldi.

Türkiye gündeminin yanı sıra #SanaGeziyiYıktırmayacağız etiketi dünya gündeminde 3. sırada yer alıyor. Paylaşımlar Gezi olaylarında hayatını kaybedenlerin fotoğraflarıyla birlikte yayılmaya devam ediyor.

Ünlüler konuyla ilgili Twitter'dan şunları paylaştı:

Selahattin Demirtaş, 7 Haziran seçimleri öncesi tarihin en kısa grup toplantısını yapmış ve "Seni başkan yaptırmayacağız" diyerek tek bir cümleyle kürsüden inmişti. Bu kalıp daha sonra birçok yerde kullanıldı. Bugün de, Demirtaş'ın sözlerinden esinlenerek oluşturulan #SanaGeziyiYıktırmayacağız etiketi Türkiye gündeminde.